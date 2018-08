Digitale Technik in allen Räumen

Oberschule mit Smartboards ausgestattet

+ © Haubrock-Kriedel Mit den Smartboards eröffnen sich neue Wege des Lernens. Schulleiter Christian Piechot,Bürgermeister Lutz Brockmann, Alexander Kuhlenkamp, Bastian Ehlers Timo Troschka, stellvertretende Schulleiterin Frauke Büscher und Lehrerin Sabine Mälzer stellten die Technik vor (v.l.). © Haubrock-Kriedel

Verden - Die neue Oberschule in Verden öffnet am Donnerstag ihre Türen. Pünktlich zum Schulbeginn sind 18 Räume mit digitalen Smartboards für das zukunftsweisende Lernen ausgestattet worden. „Ich freue mich, dass wir das als Schulträger rechtzeitig geschafft haben, in der kurzen Zeit war das ein Kraftakt“, so Bürgermeister Lutz Brockmann. Sein Dank gilt auch den beteiligten Baufirmen, die trotz der Sommerferien zuverlässig zur Stelle waren.