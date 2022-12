Fahrradstraße in Verden: Ohne Kontrolle jagen da alle durch

Von: Markus Wienken

In Kolonne, noch mal Gas geben und dann über den Wall in die Fahrradstraße. Nur wer dort arbeitet, wohnt oder zu einem Geschäft will, darf mit dem Auto durch die Ostertorstraße in Richtung Holzmarkt. Durchgangsverkehr ist nicht erlaubt. © Markus Wienken

Fahrradstraße schön und gut, aber wer sich an die Ostertorstraße stellt und genau hinguckt, der sieht schnell: „Da fährt jeder durch“, ...sagt auch Fahrlehrerin Sabine Deutsch...

Verden – Mal wird überholt, mal aufgeblendet, und – bislang – fährt noch jeder durch. Zum kleinen Abenteuer kann die Tour durch die Obere Straße und nachfolgend die Ostertorstraße werden, auch deshalb, weil es viele Schilder gibt, an die sich (noch) längst nicht alle halten. „Ohne schärfere Kontrollen wird das nichts“, sagt Fahrlehrerin Sabine Deutsch nach der Tour über Verdens neue Fahrradroute. Und: „Drumherum müsste noch ein wenig aufgeräumt werden.“

Viel Verkehr im vorderen Abschnitt der Ostertorstraße: Autofahrer müssen hinter dem Radfahrer bleiben. Noch ist die Straße sogar Fußgängerzone, es gilt Schrittgeschwindigkeit, Tempo sechs. Fährt aber (fast) keiner. © Markus Wienken

Fahrradstraße in Verden - Autofahrer müssen Abstand von 1,5 Metern einhalten

Das Feld von hinten aufrollen, so macht es Sabine Deutsch, steuert den Fahrschulwagen vom Anita-Augspurg-Platz durch die Obere Straße. Noch darf da jeder durch. Macht auch jeder, es herrscht in der Straße reger Verkehr. Fußgänger, Autofahrer und vor allem Radfahrer. Ab und an ein Bus. Auf lange Sicht soll die Straße – wenn auch umstritten – ausschließlich für Anlieger frei sein, alle anderen Autos müssen draußen bleiben. Radfahrer nicht, die dürfen dann – wie schon jetzt – auf der Fahrbahn radeln. Wird auch gemacht. Für eine – offizielle – Fahrradstraße ist die Fahrbahn zu schmal, Radler müssten – rein theoretisch – hintereinander fahren. Wird allerdings kaum gemacht. Kreuzt ein Rad auf, muss der Autofahrer dahinter bleiben. „Geht auf der Straße auch gar nicht anders“, sagt Sabine Deutsch. Denn: „Egal wo, der Autofahrer muss, wenn er überholt, seitlich einen Abstand von 1,5 Meter zum Radfahrer halten, ist in der Oberen Straße aber nicht machbar“, so Deutsch. Also Radfahrer vorne weg, Autos hinterher. Passt längst nicht jedem, merkt auch Sabine Deutsch. Ihr, beziehungsweise dem Fahrschüler, hängt jemand auf der Stoßstange. „Einfach ruhig bleiben“, so die Anweisung der Fahrlehrerin.

Fußgängerzone in Verden - Autofahrer nur im Schritttempo

Doch spätestens in dem Moment, wo die Obere Straße auf der Kreuzung Herrlichkeit nachfolgend zur Fußgängerzone wird, wird’s gleich haarig. Eigentlich ist die Ostertorstraße Teil der – neuen – Fahrradstraße. Noch steht allerdings das Schild „Fußgängerzone“. Das stellt eigentlich alles auf den Kopf, denn nun muss der Fahrschüler, obwohl ihm schon einer auf der Stoßstange hängt, auf die Bremse. „Er darf statt Tempo 30 nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren, weil sich Fußgänger, rein theoretisch, ungestört auf der Fahrbahn aufhalten dürfen“, klärt Sabine Deutsch auf.

Kein Auto in Sicht, da lässt es sich in der Oberen Straße bequem radeln..... © Markus Wienken

Der Fahrschüler geht also vom Gas, weil ihm sonst Ärger mit seiner Fahrlehrerin droht, er im Zweifel eine Stunde extra nachsitzen muss. Also Schritt fahren. Und was dann kommt, ist tatsächlich und nicht nur einmal passiert: „Das nachfolgende Auto schert aus, gibt ordentlich Gas und überholt in der Ostertorstraße“, so Sabine Deutsch. „Normalerweise wäre der Lappen bei dem Tempo weg“, sagt die Lehrerin. Passiert aber nicht, weil nicht kontrolliert wird.

....doch noch dürfen alle Autos durch. Es kann schon mal eng werden. © Markus Wienken

In Verden - Ohne regelmäßige Kontrollen funktioniert die Fahrradstraße nicht

Ähnlich sieht es ein paar Meter weiter aus. Der Fahrschulwagen steht zunächst in der Ostertorstraße, vor der roten Ampel an der Kreuzung Nikolaiwall. Gegenüber geht’s in die Verlängerung der Ostertorstraße, in Richtung Holzmarkt. „Ende der Fußgängerzone, Beginn der neuen Fahrradstraße“, sagt Sabine Deutsch ihrem Fahrschüler. Der darf da mit dem Auto nicht rein. Nur Anlieger und Busse, so steht es auf dem provisorischen Schild. Das offizielle ist noch in Arbeit. Doch auch das Provisorium ist gut sichtbar und gilt. „Es hält sich aber bislang kaum jemand daran“, kritisiert Sabine Deutsch. Auch jetzt nicht. Viele Autos, die bis zum Holzmarkt und Bahnhof durchfahren, um sich den Umweg über die Zollstraße zu sparen. „Ob Schilder, Farbe oder Verbote, ohne regelmäßige Kontrollen wird sich das nicht ändern. Fast alle jagen da durch“, beobachtet Sabine Deutsch.

Hinweis auf Fußgängerzone in Verden - vergessen, das Schild abzubauen?

Sie, vielmehr ihr Fahrschüler, hält sich an die Regeln, biegt nach rechts ab, dann in die nächst mögliche Seitenstraße und nähert sich auf der Marienstraße dem Holzmarkt. Tempo 30 und dann steht das Auto an der Kreuzung zur Ostertorstraße, der Fahrradstraße, wieder vor einem Schild – Beginn der Fußgängerzone. „Wahrscheinlich wurde nur vergessen, das Zeichen abzubauen“, sucht Sabine Deutsch nach einer Erklärung. Dem Fahrschüler nützt das nichts. Er muss Schrittfahren – vorschriftsmäßig und etwa zehn Meter mit Tempo sechs. Danach ist er auf der Zollstraße/Am Holzmarkt und darf hochschalten, aufs Gas bis Tempo 30.

Den Fahrer hinter sich hängt er damit allerdings nicht ab, aber das war ja schon Thema. „Wie gesagt, ohne Kontrolle wird das nichts“, beschließt Sabine Deutsch die Fahrstunde.

