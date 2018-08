Nach 15 Jahren in der Frauenberatung geht Inge Dotschkis-Hillejan in Ruhestand

Das Team der Frauenberatung zum letzten Mal in der alten Besetzung: Inge Dotschkis-Hillejan, Regine Balk, Friederike Geißler und Marianne Tjarks (v.l.).

Verden - Den Kampf gegen die Benachteiligung von Frauen hat sie stets engagiert geführt. 15 Jahre lang war Inge Dotschkis-Hillejan als Diplom-Sozialpädagogin ein unverzichtbarer Teil des Teams der Frauenberatung Verden. Am 30. September geht sie nun in den Ruhestand. Dies nimmt sie zum Anlass, noch einmal zurückzublicken und allen zu danken, die sie auf ihrem Berufsweg begleitet haben.

„Es war ein erfolgreiches, zufriedenes und sehr erfülltes Arbeitsleben“, zieht Dotschkis-Hillejan Bilanz. Neben ihren Kolleginnen gilt ihr Dank allen, die mit ihr zusammengearbeitet oder die Frauenberatung finanziell und ideell unterstützt haben.

„Macht es gut!“, ist mit leiser Wehmut ihr Gruß an alle. Diesen Satz habe sie auch in ihrem Berufsleben beherzigt. Dieser sei gestärkt durch die Frauenbewegung und angeregt durch die Gewissheit, wie viel Ungerechtigkeiten insbesondere im Lebenslauf von Frauen immer noch passieren. „Ich bin dankbar für jede Form der Solidarität, die ich in den vergangenen Jahren erfahren habe. Das hat geholfen, vieles zu verändern“, sagt Dotschkis-Hillejan rückblickend.

Der Arbeitsalltag in der Beratungsstelle sei nie eintönig gewesen. „Jeden Tag gab es neue Herausforderungen, neue Beratungssituationen, neue Frauen, neue Informationen“, sagt sie. Allen Neuerungen stand Inge Dotschkis-Hillejan dabei stets aufgeschlossen gegenüber. Dadurch hatten ihre Kolleginnen die Gewissheit, dass die Beratung fachlich stets auf dem neuesten Stand war.

Aktuelle Informationen machte Dotschkis-Hillejan über die Website www.frauenberatung-verden.de anderen zugänglich. Auch die Öffentlichkeitsarbeit lag ihr immer sehr am Herzen.

„Das Alltägliche habe ich gern durch Informationsabende, Fortbildungen und andere Veranstaltungsformen ergänzt. Mein Ideenpool war immer anzapfbar, und Wissen zu streuen, hat mir immer Spaß gemacht“, erzählt sie.

„Menschenliebhaber durch und durch“

Dennoch sei bei Weitem nicht immer alles gut gewesen. „Wir hatten und haben stets um eine solide Regelfinanzierung der Frauenberatung zu ringen – und um inhaltliche Positionen. Und Auseinandersetzungen gab es schon aus meiner Geschichte heraus. Von der außerparlamentarischen Opposition kommend, gehörte das einfach dazu. Everybody’s Darling wollte ich nie sein. Vielleicht ist gerade deshalb so viel Unterschiedliches und Neues für das Klientel der Frauenberatung umgesetzt und erreicht worden“, so Dotschkis-Hillejan.

Ihre Kolleginnen Regine Balk, Marianne Tjarks und Friederike Geißler werden ihre engagierte Mitstreiterin auf jeden Fall vermissen. Mit Regine Balk hat sie vor 15 Jahren gemeinsam in der Frauenberatung angefangen und den Fachbereich der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung ausgebaut. „Inge Dotschkis-Hillejan ist eine Menschenliebhaberin durch und durch. Sie hat einen enormen Wissensschatz mitgebracht. Wir haben uns immer super ergänzt“, erzählt Regine Balk.

Marianne Tjarks bewundert den Einfallsreichtum der scheidenden Kollegin. Nicht zuletzt, wenn es darum geht, Spendengelder locker zu machen. „Von ihren Ideen können wir noch zwei Jahre zehren“, versichert sie. Friederike Geißler schließlich schätzt Inge Dotschkis-Hillejan auch wegen der Beharrlichkeit, mit der sie ihre Ziele verfolgt.

So ganz müssen sie auf ihre Kollegin aber doch noch nicht verzichten. Ab dem 1. Oktober bietet Inge Dotschkis-Hillejan immer mittwochs nachmittags Beratungen zu postpartaler Depression, Kaiserschnittproblematiken und Krisen nach der Geburt an. Auch für verwaiste Eltern steht sie weiter zur Verfügung. Daneben wird sie Hintergrundarbeiten für ihre Kolleginnen erledigen.

ahk