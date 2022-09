Plakate mit Farbbeuteln und Kopfschuss zerstört

Von: Heinrich Kracke

„Zerstörend und vor allem verstörend“: Vandalismus bei der Wahlwerbung, hier in Kirchlinteln. © Adolph

Der Vandalismus bei der Wahlwerbung hat im Kreis Verden eine erste Eskalationsstufe erreicht. Die Delikte sind ein Fall für den polizeilichen Staatsschutz.

Verden/Kirchlinteln – Die Abgeordnete liegt am Boden, ihre größte Herausforderin hängt geknickt am Baum, andere Parteieninfos sind zerrissen oder ins Abseits gestellt. Der Vandalismus bei der Wahlwerbung hat gut zwei Wochen vor dem niedersachsenweiten Urnengang im Landkreis Verden eine erste Eskalationsstufe erreicht. Das bestätigt die Polizei Verden. Es seien Anzeigen eingegangen, heißt es. In Kirchlinteln ergreifen die Fraktionsvorsitzenden bereits in einer gemeinsamen Presseerklärung das Wort. „Erschreckender Umgang mit Wahlwerbung“, heißt die Überschrift.

Geknickt: Wahlwerbung der CDU. © Florian Adolph

Noch allerdings liege das Anzeigen-Aufkommen der Parteien nicht auf dem Niveau vorangegangener Wahlen, sagt Helge Cassens von der Polizei Verden. Allerdings trudelten die Anzeigen inzwischen aus dem gesamten politischem Spektrum ein. In der Regel nutzten die Vertreter von SPD, CDU, Grünen, FDP und Co zuweilen allerdings auch das Mittel der Sammelanzeige, und das im Nachklapp der Wahl.

Erste Strafanzeigen bei der Polizei Verden

Kavaliersdelikte seien die Attacken auf die Plakate nicht. Würden die Motive verunstaltet oder zerrissen, so Cassens, werde wegen Sachbeschädigung ermittelt, seien sie ganz verschwunden, gehe es um Diebstahl. In jedem Fall aber nehme sich die Abteilung „polizeilicher Staatsschutz“ in Verden der Verfolgung der Delikte an. Cassens räumte allerdings ein, es sei schwierig, die Täter zu ermitteln. „Oftmals ist es nur ein Zufallstreffer.“ Angewiesen sei die Polizei in der Regel auf Augenzeugen, die schnell reagierten. Hinweise nimmt jede Dienststelle entgegen. Die Verdener ist unter Telefon 04231/8060 zu erreichen.

Die Fraktionsvorsitzenden aus Kirchlinteln berichten derweil schon von einer zunehmenden Zerstörungswut. „Es ist nicht nur zerstörend, es wirkt vor allem verstörend und geht gar nicht“, heißt es in seltener Einigkeit. „Wir sind zwar politisch unterschiedlich aufgestellt, arbeiten aber unabhängig vom Wahlkampf demokratisch gut zusammen“, so Richard Eckermann (SPD). „Und dieses tun wir zum Wohl unserer Region und der Bürgerinnen und Bürger“, ergänzt Torsten Blanke (CDU). „Umso mehr ärgert uns, dass derzeit in vielen Ortschaften Wahlwerbung zerstört, heruntergerissen, verunstaltet oder komplett entfernt wird“, bringt es Wilhelm Haase-Bruns (Grüne) auf den Punkt.

Politiker aus dem Kreis Verden geht ins Detail

Und Frank-Peter Seemann (Freie Fraktion) geht sogar ins Detail: „Da werden Plakate aller Parteien von den Laternen gerissen, das große Standplakat der SPD in Hohenaverbergen wurde bereits mehrfach mit Farbbeuteln beworfen, die Landtagskandidatin der CDU auf einem Plakat in Luttum zeigt einen Kopfschuss und das Plakat der Grünen an gleicher Stelle wurde gleich mehrfach umgeworfen und die Stützen komplett verbogen.“

Die Fraktionschefs verweisen auf die gesetzlich geregelten Prinzipien, wonach politische Parteien nur im Wahlkampf, zu festgelegten Zeiten und ausschließlich an definierten öffentlichen Orten für sich und ihre Kandidaten Werbung betreiben dürften. Nach rund zwei Monaten werde die Werbung wieder entfernt.

„Warum kann man eine legitime Werbung einer Partei in eigener Sache nicht für die besagte überschaubare Zeit aushalten, auch wenn man selbst entweder einer anderen Partei zugeneigt oder unpolitisch ist?“, lautet eine der Fragen, die sich die Fraktionschefs hinsichtlich der Zerstörungen stellten. „Wie müssen sich die Vertreter in Räten, Landes- oder Bundesparlamenten fühlen, wenn ihr Plakat mit Farbbeuteln beworfen, unter Beschuss genommen oder zerfetzt wird?“, laute eine nächste. „Wie schwer ist es, diese Wahrnehmung in der späteren Arbeit abzuschütteln und selbstverständlich für alle vertretenen Bürgerinnen und Bürger zu agieren?“, eine dritte. Letztlich stellten die Plakate einen Wert dar und eine Zerstörung erfülle den Straftatbestand der Sachbeschädigung. Zudem werde die Arbeit der vielen ehrenamtlichen fleißigen Wahlhelfer zunichte gemacht. Die Repräsentanten der Fraktionen im Gemeinderat Kirchlinteln seien sich über die politischen Grenzen hinaus einig, dass dieser Vandalismus zu verurteilen ist.

Abgerissen: Plakate der FDP und der Grünen. © Adolph