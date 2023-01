Verden: Mehr Fahrradboxen sind noch immer nicht genug

Von: Markus Wienken

Die Sammelanlage an den Gleisen am Mühlenberg. Wer keinen Platz hat, schließt das Fahrrad außen an das massive Gitter. © -

Mit dem Rad zum Bahnhof und dann? Klar, weiter mit dem Zug, aber wohin mit dem oftmals teuren Bike, wenn es denn nicht mit auf Reise gehen soll? Alle Boxen und Bügel – sicher ab- und anschließbar – ausgebucht. Und das seit Jahren. Die Warteliste bei der Stadt ist lang. Doch nun ist Land in Sicht.

Verden – „Wir bauen im Frühjahr die neue Sammelanlage neben dem Park- und Rideplatz an der Bahn“, sagt Stephanie Weber vom Fachbereich Straßen- und Stadtgrün. Eigentlich sollte die Anlage schon lange stehen. Das Gelände, da wo jetzt noch Autos parken, gehört der Bahn. Das Unternehmen sowie die Stadt hatten sich darauf geeinigt, den Bau, zwar mit etwas Abstand, aber doch nahe der Schallschutzwand zu setzen. Soweit so gut, die Pläne kurz vor dem Abschluss, da hob die Bahn dann noch die Hand. Doch zu gefährlich, weil die Anlage, aus Stahl geschweißt, der Hochspannungsleitung zu dicht auf die Pelle rückt.

Pläne müssen kurzfristig geändert werden

Die Pläne zwar nicht ganz zurück auf null, musste die Stadt auf engstem Raum umdisponieren. Nun rücken Räder und Anlage auf die andere Seite, da hin, wo bislang die frei verfügbaren Bügel anschlussbereit auf fahrbare Untersätze warten. „Ein paar davon kommen weg, werden aber an andere Stelle verlegt, dann haben wir Platz genug“, sagt Stephanie Weber. Zwar fällt dafür der eine oder andere Autoparkplatz der Sammelanlage zum Opfer. „Der überwiegende Teil ist allerdings weiter verfügbar.“ Das dürfte die Autofahrer freuen, denn auch die Plätze sind heiß begehrt.

Das Raumprogramm für die sogenannte Radsammelanlage ist, inklusive Finanzierung, komplett. Circa sechs mal sechs Meter groß, passen in die Box 48 Räder, so der Plan des Fachbereichs. Das ist angesichts der vergleichsweise geringen Raums beachtlich, aber deshalb möglich, weil die Bikes in einem Doppelstocker stehen, dicht zusammen und versetzt übereinander. 120 000 Euro kostet die Anlage, die Bahn zahlt mit 70 Prozent oder 85 000 Euro den Löwenanteil. Den Förderbescheid dafür gibt’s bereits. Die restlichen 35 000 Euro steuert die Stadt bei. Und sie muss die Anlage bewirtschaften, will heißen, dafür sorgen, dass Schloss und Technik funktionieren.

Die Wartelisten für die Anlagen am Bahnhof sind lang

Kümmern wird sich darum das Ordnungsamt. Niclas Radke als zuständiger Sachbearbeiter weiß, wo welche Boxen stehen, macht sich um die weitere Auslastung und die Belegung keine Sorgen. „Die Wartelisten, insbesondere für die Anlagen rund um den Bahnhof, sind nach wie vor lang“, sagt Radke. 40 Plätze gibt ‘s neben dem Restaurant „Rodizio“ in der Bahnhofstraße. Wohlwissend, dass nicht täglich und rum um die Uhr jeder Pendler seinen zugewiesenen Platz nutzt, hat die Stadt für die Anlage 60 Schlüssel vergeben. „Die Mehrfachbelegung hat sich bislang bewährt, Stress oder Streit über eine Doppelbelegung ist mir nicht bekannt“, so Radke. Ähnlich das Verfahren auf der anderen Seite der Schienen, am Mühlenberg. 24 Plätze stehen zur Verfügung, 50 Schlüssel sind dafür im Umlauf. „Auch das klappt“, sagt Radke.

60 Euro muss bezahlen, wer in den Besitz eines Schlüssels kommen will. Das Geld ist nur Pfand und landet bei der Rückgabe wieder im Portemonnaie des Radlers.

Neubau mit 48 zusätzlichen Stellplätzen

Etwas aufwendiger gestallet sich die Bewirtschaftung der großzügigen Anlage, die bereits auf dem Park- und Rideplatz an der Lindhooper Straße, neben dem Holzmarktunnel steht. Wer sein Rad da abstellen will, braucht einen Transponder, hält den gegen die Tür und hat freie Bahn. Ursprünglich 66 solcher Geräte hat die Stadt, gegen 60 Euro Pfand, rausgegeben. Weil aber die 60 Sicherungsbügel im Haus, an denen die Räder angeschlossen werden müssen, nie komplett belegt waren, sind mittlerweile 80 Transponder im Umlauf. „Auch das funktioniert“, so Radke. Luxuriöser ist die Unterbringung der Räder an der Rückseite. Zehn Einzelboxen, jede mit eigenem Schlüssel, das hat seinen Preis und kostet – pro Kopf und Rad – 50 Euro Miete jährlich. Die Nachfrage ist trotzdem groß. „Nichts frei, alles lange ausgebucht“, weiß Radke.

Blickt Radke auf seine Liste, kommt ihm der Neubau der Radanlage an der Bahn genau recht. Grob geschätzt stehen derzeit 30 Namen in der Warteschlange. „Mit der Freigabe der 48 neuen Stellplätze verschaffen wir uns erst mal Luft“, so Radke, wohlwissendend, dass er die Liste gar nicht erst wieder in die Schublade zu packen braucht. „Die Nachfrage bleibt beständig groß, das wird sich so schnell nicht ändern.“