Mann kracht mit Auto ins Verdener Rathaus - Foyer gerät in Brand

Verden - Aufregung am Sonntagmorgen in Verden - gegen kurz nach 8 Uhr ist ein 47 Jahre alter Mann mit einem Auto in den verglasten Eingangsbereich des Rathauses gefahren. Dadurch brach ein Feuer aus. Ein terroristischer Hintergrund kann laut Polizei ausgeschlossen werden.

+++ Update 15.30 Uhr +++ Betrieb im Rathaus

Das Verwaltungsgebäude der Stadt Verden wird vorerst nicht wieder öffnen. „Der Bereich wird morgen auf jeden Fall geschlossen sein. Die Stadt muss sich neu organisieren“, sagte Polizeisprecher Helge Cassens am Sonntag.

+++ Update 14.30 Uhr +++ Polizei- und Feuerwehr-Stimmen

Die Polizei hat den Eingangsbereich des Rathausgebäudes an der Ritterstraße gesperrt und eine Sichtsperre aufgebaut. Das historische Gebäude an der Großen Straße ist durch den Brand nicht beschädigt worden. Der durch die Flammen zerstörte BMW wird in den Nachmittagsstunden abgeschleppt.

Die Ermittlungen des Zentralen Kriminalitätsdienstes der Polizei richten sich gegen einen 47 Jahre alten Mann aus Verden. Das genaue Motiv bleibt weiterhin unklar, liegt aber nach bisherigen Ermittlungen in der persönlichen Unzufriedenheit gegen die Behörde.

Hoher Sachschaden - Rathaus-Betrieb unklar

+ Ein Mann ist am Sonntagmorgen in das Foyer des Verdener Rathauses gefahren. Dadurch brach ein Feuer aus. © Screenshot: Kai Moorschlatt Die Schadenshöhe liegt vorsichtigen Schätzungen zufolge bei rund 1.000.000 Euro. Wie der Betrieb im Rathaus weitergeht, ist unklar und muss von der Stadt Verden geklärt werden.

Kreisfeuerwehr Verden und Polizei teilten am Nachmittag mit, dass sich im Kofferraum des Wagens eine 11-Kilo-Propangasflasche befand, die aufgrund der Wärmeeinwirkung bereits Gas über ein Überdruckventil abblies. Wohl deshalb blieb eine Explosion aus. Der Verdächtige hatte die Einsatzkräfte bei der Festnahme auf die Gasflasche hingewiesen.

Langwierige Nachlöscharbeiten

Während der Fahrzeugbrand schnell gelöscht wurde, gestalteten sich die Nachlösch- und Aufräumarbeiten langwierig. Ein Großteil des Gebäudes wurde durch Rauch und Löschwasser stark beschädigt. Es wurden Hochleistungslüfter eingesetzt.

Wassersauger nahmen Löschwasser auf, um weitere Schäden an Akten und IT-Einrichtungen zu verhindern, teilte die Feuerwehr mit. Einsatzkräfte stützten den stark beschädigten Foyer-Bereich ab. Vor Ort waren rund 100 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Eitze, Hönisch-Hutbergen, Verden und des DRK.

Großalarm am Morgen

Gegen 8.05 Uhr ging bei Polizei und Feuerwehr der Brandmeldealarm ein. Nur wenige Minuten später trafen erste Einsatzkräfte am Rathaus ein. Vor Ort stellte sich die Lage so dar, dass ein Fahrzeug durch die Glasfassade des Verwaltungsgebäudes an der Ritterstraße gefahren war. Zu diesem Zeitpunkt stand das Foyer bereits in Vollbrand, teilt die Polizei mit.

Die Flammen breiteten sich auf angrenzende Räume im Erdgeschoss aus. Ob auch Räume im Obergeschoss betroffen sind, kann noch nicht gesagt werden.

Motiv im persönlichen Bereich zu suchen

Der 47-jährige Fahrer des Unfallwagens aus Verden blieb unverletzt und ließ sich widerstandslos vor Ort festnehmen. Die Polizei betont, dass es sich nach ersten Erkenntnissen nicht um einen Terroranschlag handele.

Vielmehr liege das Motiv im persönlichen Bereich des Mannes. Im Laufe des Tages sollen weitere Erkenntnisse von der Polizei bekanntgegeben werden.

#PolizeiVerden

Polizeieinsatz in #Verden

Keine Gefahr für Bevölkerung!

Bitte keine Gerüchte verbreiten!

Weitere Infos folgen #rathausverden — Polizei Oldenburg (@Polizei_OL) 9. April 2017

jdw/ Mit Material der dpa