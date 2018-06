„Mama Laudaaa“ ist der Domweih-Hit 2018

Verden - Musik an allen Ecken, das gehört zur Verdener Domweih einfach dazu. Aber welcher Hit wurde in den Fahrgeschäften am häufigsten gespielt? Das steht jetzt fest. Absoluter Sieger der Domweih 2018 ist „Mama Laudaaa“ vom Almklausi & Specktakel.

Auf dem zweiten Platz folgt „Senorita“, Kay One feat. Pietro Lombardi, 3. „Katchi“, Ofenbach vs. Nick Waterhouse, 4. „Die Immer Lacht“, Stereoact feat. Kerstin Ott, 5. „Sexy“, Marius Müller Westernhagen, 6. „Johnny Däpp (Ich will Malle zurück)“, Lorenz Büffel, 7. „Atemlos durch die Nacht“, Helene Fischer, 8. „Despacito“, Luis Fonsi feat. Daddy Yankee, 9. „Saufen, morgens, mittags, abends“, Ingo ohne Flamingo, und 10. „Hulapalu“, Andreas Gabalier. In die Wertung kamen 326 Titel.

Wer jetzt meint, früher sei alles besser gewesen, kann einen Blick auf die Domweih-Hitparade in der Gesamtauswertung werfen. In die Wertung hier kamen 4 893 Titel, wobei der Tophit „Early Morning Wake Up Call“ von Flash And The Pan ist. Den zweiten Platz belegt „Played-a-live (the bongo song)“, Safri Duo, 3. „Summer of ‘69“, Bryan Adams, 4. „Live is life“, Opus, 5. „Mambo No. 5“, Lou Bega, 6. „Verdammt, Ich lieb’ Dich“, Matthias Reim, 7. „Rhythm is a dancer“, Snap!, 8. „Atemlos durch die Nacht“, Helene Fischer, 9. „Party Mix 1“, Pur, und 10. „Macarena“, Los del rio.