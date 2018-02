Lady Gaga erneut die Schönste auf der Schau der Besten

Verden - Schon am Vorabend geschah Historisches bei der Auktion der Schau der Besten. Das Finale mit der Misswahl gestern stand dem in nichts nach. Lady Gaga schrieb sich mit dem Hattrick in der Niedersachsenhalle ins Geschichtsbuch des Veranstalters Masterrind ein. Mit ihrer Schönheit hatte sie erneut den Preisrichter Markus Mock überzeugte und zum dritten Mal den Schönheitswettbewerb der Kühe gewonnen.

Nach langen Stunden im Schönheitssalon für Milchkühe und dem Besuch beim sogenannten Fitter, der die Vierbeiner mit Langhaarscherer und Babyöl für die Euter von der besten Seite zeigen will, hatten die Kühe ihren großen Auftritt auf dem robusten Laufsteg für Milchkühe vor einem Publikum von über 3 000 Fachleuten der Milchwirtschaft.

Bei der Schau der Besten werden die schönsten Vertreterinnen der Rassen Holstein und Red-Holstein dem Richter Markus Mock und dem Publikum gezeigt. Stimmungsvolle und emotionale Momente bei den Siegerauswahlen, aber vor allem bei der Wahl der „Miss Schau der Besten“ sind ein Garant. Spannend bis zuletzt blieb die Frage, ob Altmeisterin Lady Gaga, die berühmte Ausnahmekuh von Henrik Wille und Friedrich Köster, erneut ihre Konkurrenz vom Podium stoßen kann.

In ihrer Altersklasse war die Dominanz gegenüber den anderen Top-Milchkühen keine große Überraschung, und Richter Mock kam bei der Urteilsbegründung schon ins Schwärmen. „Die Siegerkuh hebt sich deutlich von den anderen Kühen ab. Sie ist ein absolutes Ausnahmeexemplar in ihrer Altersklasse“, so Mock. Sie habe sozusagen ein perfekt ausbalanciertes Fahrgestell und mit Abstand den besten Euter in der Konkurrenz. Da die Namensvetterin mit der bekannten Popmusikerin allerdings in der Seniorenklasse antrat, rechneten die meisten Milchviehexperten mit wenig Chancen auf den Gesamtsieg gegen die junge Konkurrenz der Kühe in den besten Jahren.

Dann war es soweit und der Höhepunkt des Tages stand an. Ein Streicherquartett schaffte einen feierlichen Rahmen mit live dargebotener klassischer Musik in einem stimmungsvollem Kunstnebel. In der ihnen eigenen stoischen Ruhe betraten die prachtvollen Herdentiere ihren Laufsteg im Hallenrund. Ehrfurcht vor dem roten Teppich hatten sie nicht, die eine oder andere Bewerberin hinterließ einen weidegrünen Fleck.

Im Moment der größten Spannung kürte Mock zum dritten Mal Lady Gaga zur Miss Verden der Milchkühe. „Es ist einfach eine wunderschöne Kuh in allen ihren Merkmalen“, fasste Mock sein Urteil zusammen.

Masterrindgeschäftsführer Ralf Strassemeyer zeigte sich von dem Erfolg des Züchters erfreut und bestätigte den Stellenwert der Wunderkuh. „Sie ist schon ein absolutes Ausnahmetier mit ihren perfekten Merkmalen und wir als Masterrind sind sehr froh, dass sie zu uns nach Verden kommt“, resümierte er. Nächstes Jahr wird aber wohl altersbedingt doch eine Nachfolgerin gesucht werden.

- lee