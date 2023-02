„Kostbar“ in Verden: Ein Kleinod wird größer

Von: Erika Wennhold

Sie sind Gastgeber aus Leidenschaft: Torsten und Daniela Neuendorf in ihrer „KostBar“, an der Herrlichkeit, gleich neben ihren „Köstlichkeiten“. © Erika Wennhold

Ein Treffpunkt mitten in Verden....der Name ist Programm...die Gastgeber Daniela und Torsten Neuendorf sorgen dafür, das der Gast gerne bleibt...

Verden – Eigentlich hatten sie gar nicht geöffnet, doch die beiden sind die perfekten Gastgeber und bereit, auch mal ganz spontan ihre Pläne zu ändern: Daniela und Torsten Neuendorf haben sich einen Namen gemacht in Verdens Innenstadt, und das mit einem der kleinsten Ladengeschäfte, die es zwischen Dom und Rathaus gibt. Ihre Köstlichkeiten wurden bisher im Freien serviert und sind Namensgeber für ein gastliches Kleinod, das sich als gute Adresse für eine Kleinigkeit zum Essen, einen sorgfältig gebrühten Kaffee oder eine eher kühlen Erfrischung herumgesprochen hat.

„Kostbar“ und „Köstlichkeiten“ mitten in Verden

Weil das Ehepaar aus Dörverden beruflich noch anderweitig engagiert ist, sind die Öffnungszeiten noch eher eingeschränkt, doch das könnte sich mit einer aktuellen geschäftlichen Erweiterung in Zukunft ändern. Ein Haus weiter haben die Neuendorfs die Räumlichkeiten des Franchiseunternehmens Subway übernommen, das dort schon vor einiger Zeit ausgezogen ist. Längere Zeit stand das Ladengeschäft leer, dann machte Vermieterin Hanna Schmitz den beiden ein Angebot, das schließlich zu einer neuen Idee führte. „Wir betrachten diesen Raum als Begegnungsstätte für Menschen, die sich hier treffen, um dann weiter zu ziehen“, erklärt Torsten Neuendorf, warum es keine kleinen Tische für zwei gibt, sondern nur große, an denen man entweder als Gruppe Platz findet oder zusammen mit anderen zur Gruppe wird und sich kennenlernt. „Das funktioniert sehr gut.“

Neue Location in Verden als After-Work-Club

Die neue Location wollen die Neuendorfs als eine Art After-Work-Club verstanden wissen, der vorerst immer donnerstags und freitags, von 17 bis 21 Uhr, geöffnet haben wird. Mitte Januar war Eröffnung, und obwohl noch kein Ladenschild die Fassade ziert, hat sich schnell herumgesprochen, das man hier einkehren kann.

„Es ist von Anfang an immer voll gewesen.“ Aber das kennen die beiden ja auch nicht anders, denn trotz der eingeschränkten Öffnungszeiten ist „Köstlichkeiten“ sehr gut in Verden aufgenommen worden. Man schaut vorbei, ob geöffnet ist oder nicht, Stammgäste wissen, dass man hier an den Wochenmarkttagen und am Sonnabend, bis 14 Uhr – manchmal auch länger – bewirtet wird.

An diesem Wochenmarkttag ist es kalt und nass, die Kinder der Geschäftsleute, die hauptberuflich als Caterer für die Automobilbranche unterwegs sind, haben schulfrei und die Familie möchte zusammen etwas unternehmen. Deshalb sollten die „Köstlichkeiten“ ausnahmsweise geschlossen bleiben. Als von draußen Lichtschein zu sehen ist, kommen dennoch Gäste ins Haus.

Und natürlich bekommen sie etwas zu essen und zu trinken, der Familienausflug wird auf den Nachmittag verschoben. Der studierte Jurist und heutige Eventmanager und die gelernte Veranstaltungskauffrau sind eben Gastgeber aus Leidenschaft und verfügen über die nötige Gelassenheit, Dinge so zu nehmen wie sie kommen.

Familienmitglieder haben bei der Neugestaltung in Verden mit angepackt

Das gilt auch für den neuesten Schritt, den die beiden gemacht haben und für den sie nicht nur von der Vermieterin viel Unterstützung bekommen haben. Handwerklich begabte Familienmitglieder haben bei der Renovierung ordentlich mit angepackt und viel zur neuen Gestaltung des Raumes beigetragen. Ob sie auch an der Namensgebung beteiligt waren, ist nicht bekannt. Der Name setzt aber gleich ein Zeichen, denn die neue „KostBar“ passt sich klanglich den Köstlichkeiten an, die es in Verden seit nunmehr knapp sechs Jahren gibt.

Die „KostBar“ soll sich weiter entwickeln, Ideen werden bereits gesammelt und reichen von Ausstellungen hiesiger Künstler bis zum Schlagerfrühschoppen. „Wir sind da völlig offen, und werden sehen, was davon angenommen wird“, sagen die beiden Inhaber, die diesen Raum auch für private Feste ab 20 Personen zur Verfügung stellen werden – mit oder ohne Catering.

Auf längere Sicht sollen die beiden gastlichen Adressen an der Verdener Herrlichkeit mehr als ein zweites Standbein für die beiden sein, denn: „Wir wollen die Stadt beleben.“