14-Jähriger verprügelt - nachdem er selbst beleidigt und geschlagen hat

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher ist am Mittwoch von drei Unbekannten zusammengeschlagen worden. Zuvor hatte das spätere Opfer selbst einen Gleichaltrigen tätlich angegriffen.

Verden - Nachdem er einen Gleichaltrigen beleidigt und geschlagen hat, ist ein 14-Jähriger am Mittwochmittag gegen 13 Uhr auf dem Nachhauseweg an der Hamburger Straße in Verden von drei bislang unbekannten Tätern zusammengeschlagen und -getreten worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Täter seien anschließend geflüchtet. Das Opfer erlitt laut Angaben der Polizei Verletzungen. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung und suchen nach Zeugen, die die Auseinandersetzung am Mittwochmittag beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter Telefon 04231/8060 entgegen.

kom

