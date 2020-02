Pornografisches und andere strafbare Inhalte gehen derzeit in Schüler-WhatsApp-Gruppen um.

Hakenkreuze, die Szene eines Amoklaufes, Pornografisches Bildmaterial, der Missbrauch eines Kindes: Es sind verstörende Bilder, die die Polizei im Landkreis Verden in jüngster Vergangenheit in Form von WhatsApp-Nachrichten registrierte, die vor allem unter Fünft- und Sechstklässlern verbreitet wurden. Jetzt schlägt die Polizei Alarm.

Landkreis – Grund genug für das Präventionsteam der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, sich jetzt mit einem Schreiben an die Eltern aller weiterführenden Schulen in den beiden Landkreisen zu richten.

Es gehe dabei nicht darum, WhatsApp und andere Messenger-Dienst zu verteufeln, betont der Unterzeichner des Elternbriefes, Helge Cassens. Der Polizeihauptkommissar ist im Präventionsteam für Jugendsachen zuständig. Ziel des Schreibens sei es, Eltern und Kinder aufzuklären, diese vor Traumata zu schützen und Straftaten zu verhindern. Denn die begeht, wer Nachrichten mit den genannten Inhalten weiterleitet.

Bei kinderpornografischen Inhalten ist bereits der Besitz strafbar. Verboten ist übrigens auch das Weiterleiten der genannten Inhalte an die Polizei. „Machen Sie Screenshots, teilen Sie den Sachverhalt der Schule mit und erstatten Sie Anzeige“, rät Helge Cassens daher den Eltern.

Polizei: Viele kinderpornografische und extremistische Inhalte auf dem Schulhof

„Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz registriert derzeit eine Häufung von Fällen, in denen Kinder unterschiedlicher Schulen in den Landkreisen Verden und Osterholz untereinander pornografische, kinderpornografische und extremistische Inhalte sowie Gewaltdarstellungen verbreiten“, nennt der Polizeihauptkommissar den Grund für das Schreiben und warnt die Eltern: „Da die verstörenden Bilder, Videos und Texte aktuell im Umlauf sind, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Ihr Kind in naher Zukunft ebenfalls derartige Inhalte erhalten wird.“

Kinder könnten durch die Konfrontation mit derart belastenden Bildern, Videos oder Texten traumatisiert werden, so Cassens. Und weil ihnen oft noch das Gespür für den richtigen Umgang damit fehle, leiteten sie die Inhalte einfach weiter, statt sich vertrauensvoll an Eltern oder Lehrer zu wenden.

Den Jugendlichen müsse klar sein, dass die Videos echte Missbrauchstaten zeigten, in denen Kinder Opfer von Verbrechen werden. Helge Cassens: „Ein Weiterleiten bedeutet für sie, immer wieder Opfer zu werden.“ Der Präventionsbeauftragte bittet die Eltern darum, ihre Kinder schon vor Aushändigung eines Smartphones über die „genannten Phänomene“ aufklären und sie anschließend „in der digitalen Welt eng zu begleiten“.

Weitere Informationen zum Thema auf Klicksafe.de.