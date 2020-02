Die „Verden“ jetzt wie aus dem Ei gepellt

Airliner mit der Allerstadt am Bug hochwertig neu gestaltet / Schon die dritte Lackierung

+ Nur aufgeklebt statt lackiert: So sah die alte „Verden“ vor dem Lifting im englischen Norwich aus. Foto: Archiv/Lufthansa

Verden – Verjüngungskur für die „Verden“. 22 Jahre nach der Taufe spendierte die Lufthansa dem Jet mit der Allerstadt am Bug ein hochwertiges neues Farbkleid, das besonders den jungen Passagieren ins Auge fallen dürfte. Der Airbus A319 fliegt weiterhin als Botschafter mit den beiden Kranich-Maskottchen in alle Welt, dies aber inzwischen nicht mehr mit der aufgeklebten Version. Stattdessen sind Lu und Cosmo, so heißen die Comic-Figuren, jetzt in Handarbeit und sehr hochwertig in mehreren Schritten lackiert worden, wie die Fluglinie auf Anfrage mitteilt.