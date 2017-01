89-Jähriger durch Rauchgase schwer verletzt

Verden - Ein 89 Jahre alter Mann ist am Freitagmorgen bei einem Unfall in der Küche schwer verletzt worden. Dabei atmete er vermutlich Rauchgase ein. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Gegen 3.40 Uhr am Freitag schlug ein Rauchmelder in der Erdgeschosswohnung an der Wilhelm-Busch-Straße an. Eine Nachbarin hörte den Lärm und informierte die Feuerwehr und die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden den Mann auf dem Boden liegend in der Küche an. Durch das Einatmen der Rauchgase sei der 89-Jährige schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Freitagmittag mit. Als Ursache für den Rauch kommt ein Wasserkocher in Betracht, der auf einer eingeschalteten Herdplatte stand und zu schmoren begann.

