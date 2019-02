Insektenschutz auf städtischen Nutzflächen: Rat für Vorgaben bei Bewirtschaftung

Verden - Keine Angst vor großen Worten zeigte Michael Otten im Verdener Stadtrat. „Wir können die Welt vielleicht nicht retten, aber wir müssen es doch wenigstens versuchen“, sagte der Vorsitzende der SPD-Fraktion. Den Ernst der Lage hatten aber auch alle anderen Ratsmitglieder erkannt, sodass sie sich geschlossen für den Schutz von Insekten auf städtischen Nutzflächen aussprachen.

„Wir haben eine Vorbildfunktion“, wurde Johanna König (Grüne) nicht müde anzumerken. Und auch Bürgermeister Lutz Brockmann war der Ansicht, dass die Verantwortung beim Kampf gegen den Rückgang des Insektenbestandes bei allen Beteiligten liege: „Ich freue mich über die große Unterstützung für die Biene.“

Mit dem Antrag habe die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zudem die Hoffnung verbunden, dass auf Flächen in privater Hand insektenfreundlicher gewirtschaftet wird, erläuterte König. Weniger Pestizide und mineralischer Dünger kämen aber nicht nur den Insekten zugute, sondern auch den nächsten in der Nahrungskette, den Vögeln.

Auf städtischen Nutzflächen jedenfalls soll der schonende Umgang mit der Natur und vor allem den Krabbeltieren gleich mit vereinbart werden, wenn sie verpachtet werden. Weil die Erträge entsprechend niedriger zu erwarten sind, als bei konventioneller intensiver Landwirtschaft, soll der Pächter nur die Hälfte des üblichen Zinses zahlen.

„40 Prozent der Bienenvölker in Westdeutschland sind in den zurückliegenden Jahren verschwunden“, machte Otten das Ausmaß deutlich. Die Folgen, was passiert, wenn Biene und Co. als Bestäuber auf Äckern und Plantagen ausfallen, habe er sich bei einem Gang durch den Supermarkt vor Augen geführt. Viele Produkte seien nicht übrig geblieben, die dann noch in den Regalen liegen würden.

Volle Unterstützung erhielt der Grünen-Antrag auch von den FDP-Vertretern. Henning Wittboldt-Müller erhob ihn zum emotionalen Höhepunkt der Sitzung und Jürgen Weidemann stellte fest: „Wir sind alle gefordert.“ Er dachte auch an Eigentümer von Häusern mit Grundstücken und die Mode, sämtliches Grün zugunsten von Steinflächen aus den Gärten zu verbannen. Das sei nicht nur trostlos, sondern entziehe den Insekten auch jeden Lebensraum.

Anja König (CDU) ist ebenso besorgt über diesen Wandel in der Gartenkultur. Sie fürchtete zugleich, dass Wissen über den Pflanzenanbau und -pflege verloren gehe. Sie schlug vor, Hilfe bei der Frage „Was ist insektenfreundlich?“ anzubieten.

Die intensive Landwirtschaft hatte die Stadtverwaltung in der Beschlussvorlage als einen bedeutenden Verursacher des Problems identifiziert: verschwundene Hecken und Blühstreifen an den Ackerflächen und der Pestizid-Einsatz, der zwar die „Schädlinge“ bekämpft, aber auch die anderen Insekten trifft. Das Herbizid Glyphosat vernichte zudem nicht nur „Unkraut“ sondern mit den Pflanzen auch Lebensraum und Nahrung der Insekten. „Mittlerweile finden Bienen mehr in der Stadt als auf dem Land“, bestätigte Kai Rosebrock, der landwirtschaftliche Erfahrung für sich in Anspruch nahm. Der Vertreter der Freien Wähler sah den angestrebten, verringerten Pachtzins als günstig an.

Henning Wittboldt-Müllers Bedenken, dass der zu erwartende Verlust an Erträgen die Landwirte abschrecken könnte, sah der Liberale deshalb selbst nicht als schwerwiegend an. Ingo Neumann (SPD) hatte auch keine Probleme damit, die Flächen im Zweifel brach liegen zulassen. Was da dann wachse, sei schließlich auch insektenfreundlich. kle