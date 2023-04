Meerschwein in Dörverden ausgesetzt

Von: Katrin Preuß

Jetzt wird der kleine Bock im Verdener Tierheim gepflegt. © Preuß, Katrin

Wie kann man nur so herzlos sein?

Ein Handtuch als Unterlage, eine Klappbox mit Brett oben drauf – so setzten Unbekannte den Meerschweinchen-Bock am Aldi-Markt in Dörverden aus. Passanten fanden das Tier am vergangenen Mittwoch im Gebüsch am Discounter und lieferten es im Tierheim in Verden-Walle ab. Dort fahndet man nun nach den herzlosen Besitzern des Meerschweins und hofft, es zu gegebener Zeit in liebevolle Hände abgeben zu können. Infos unter Telefon 04230/942020.

