Immer wieder Neues bei „Ein Leben in Bildern“

Verden - „Es gab viele interessante Gespräche und auch der Verkauf der Werke läuft sehr gut. So haben bisher schon über 100 Bilder einen Käufer gefunden“, freut sich Anke Heinrich, die langjährige Lebensgefährtin des im Januar verstorbenen Lehrers und Künstlers Eilert Obernolte über den Verlauf der bisherigen Ausstellung im alten Rathaus.

Immer wieder stellt die Organisatorin an den frei gewordenen Plätzen aus den über 600 verschiedenen Arbeiten des Künstlers neue Werke aus, sodass sich für den Interessierten auch ein mehrmaliger Besuch lohnt. Die Ausstellung „Ein Leben in Bildern“ läuft noch bis zum 7. September (Montag bis Freitag, 9 bis 12.30 Uhr, Montag bis Donnerstag, von 14.30 bis 16 Uhr. Die Einnahmen aus dem Verkauf werden dem Palliativnetz im Landkreis Verden gespendet. Ziel des gemeinnützigen Vereins ist es, die Lebensqualität schwerstkranker Menschen zu erhalten, zu fördern, zu verbessern und ihnen ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung zu ermöglichen.