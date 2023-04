Neuer Garten vor dem Historischen Museum in Verden

Stadtgarten mit Spielplatz auf dem Norderstädtischen Markt

Von: Markus Wienken

Teilen

Blick auf den Norderstädtischen Markt in Verden im vergangenen Jahrhundert © Sammlung Wolters

Die Innenstadt verändert sich, einiges bleibt, etwas verschwindet - und kommt wieder - ein Blcik auf den Norderstädtischen Markt in Verden

Stadtgärten sind das Thema, sollen den Klimawandel und insbesondere die heißen Sommer erträglicher machen. Die Oasen hat es in Verden schon mal gegeben. Bäume wuchsen rund um das Rathaus, Autos waren damals, Mitte des vergangenen Jahrhunderts, eher Mangelware. Auf dem Norderstädtischen Markt, da, wo heute überwiegend geparkt wird, spielten, umrahmt von einer Hecke, Kinder im Sandkasten. Die Zeiten änderten sich, der Verkehr nahm zu und brauchte Platz. Die Grünflächen verschwanden, die Sandkiste auch. Zwar nicht auf dem Norderstädtischen Markt, aber drumherum wird nun wieder fleißig gewerkelt, soll mehr Grün in die Innenstädte zurückkehren. Vielleicht spielen dann irgendwann auch wieder Kinder im Sandkasten – soll’s ja alles schon mal gegeben haben.

Der Norderstädtische Markt in Verden © Wienken, Markus

Stadtgarten rund um das Verdener Rathaus

Rund um das Holocaust-Mahnmal, das gut verpackt gegen Staub und mögliche Schäden derzeit stiller Zuschauer bleibt, kommt alles raus, was seit Jahrzehnten liegt. Bevor es grünt und blüht, wird entsiegelt, planiert und dann eben gerüttelt, ein wenig gepflastert und danach viel gepflanzt auf der etwa 90 Quadratmeter freien Fläche. Eine Gleditschie gesellt sich nahe des Mahnmals zu den beiden anderen Bäumen, einer Kirsche und einer Linde.

Ein Begegnungsort soll der Platz werden, der bislang eher stiefmütterlich im Schatten des Rathauses liegt. „Innenstädte sind Austausch- und Begegnungsorte und bilden somit einen sozialen Treffpunkt“, so die Planer. Der Standort „Stadtgarten Ritterstraße“ liege dafür ideal im Stadtzentrum, in wenigen Metern Entfernung zum Rathausplatz, dem Herz der Fußgängerzone. Und nicht nur das. Bäume, Beete und Büsche bieten neben mehr Aufenthaltsqualität zugleich ein besseres Kleinklima an heißen Sommertagen.

Neuer Garten vor dem Historischen Museum in Verden

Die Gartenbauer im Stadtgarten beim historischen Museum Domherrenhaus liegen in den letzten Zügen. Der Teppich aus Grün und Natursteinplatten liegt . Eibenhecke, ein sogenannter Pocket-Garten, eine vielfältige Bepflanzung aus insektenfreundlichen Stauden und Gräsern, rankende Stockrosen an den Zuwegungen zum Museum sollen wachsen. Genießen kann, wer möchte, den Ausblick auf Sitzgelegenheiten, nahe am Störtebeker-Brunnen. Entlang des Gehweges bleibt zudem Raum für Fahrradbügel. Auch an einen Platz für die Litfasssäule wurde gedacht. Sie soll zukünftig zwischen den beiden Gärten stehen, damit ihre Zugehörigkeit zum Museum klar zu erkennen ist.

Unweit davon, in der Predigerstraße, wird ebenfalls gebuddelt. Auch da soll, wo früher Steine lagen, Grün sprießen.