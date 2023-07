Sandbergviertel Verden: 47 Wohnungen im historischen Quartier

Von: Markus Wienken

Noch liegt das Sandberg-Viertel im Schatten der Nicolaikirche (hinten) brach: Mit den Plänen der V&V-Hesse GbR könnte das Leben auf die Fläche zurückkehren. © Markus Wienken

47 Wohnungen, mitten in Verden...im Sandberg-Viertel...So könnte es mal aussehen... in und um die ehemalige Nikolaikirche...

Verden – Brach liegt das Gelände des Sandbergviertels. Unkraut wuchert, Asphalt bröckelt und wenn’s regnet, steht blankes Wasser zentimeterhoch in den Pfützen. Doch es könnte nach jahrelangem Stillstand zunehmend Bewegung auf das Areal zwischen Obere Straße und Sandbergstraße kommen. Die Pläne, wie es auf dem Gelände mal aussehen könnte, gibt es seit knapp zwei Jahren. Nun ist das, was die Unternehmensgruppe V&V-Hesse GbR nach den Plänen des Verdener Architekturbüros Tollé bauen möchte, detailliert auch öffentlich bei der Stadt einsehbar.

Blick von der Oberen Straße auf den geplanten Neubau. © Stadt Verden/Aarchitekturbüro Tolle

Drei neue Gebäude sollen nach dem Entwurf auf dem rund 5 000 Quadratmeter großen Areal entstehen, ein viertes, die ehemalige Nikolaikirche, von Grund auf saniert werden. Insgesamt geplant sind 47 Wohnungen. Wer darin leben soll, da orientieren sich die Entwickler am Wohnraumkonzept der Stadt Verden. Innenstadtnah leben und arbeiten, das dürfte für viele Menschen attraktiv sein. Der Bedarf sei groß.

Barrierefrei, klar strukturiert und übersichtlich, bedingt kleinteilig, angelehnt an den Stil des angrenzenden Wohnviertels an der Sandbergsmauer, sämtliche Geschäfte und Einkaufsmärkte fußläufig um die Ecke, so steht es auf den Plänen.

Das Areal von teils historischen und denkmalgeschützten Gebäuden eingeschlossen, bleibt die Zufahrt zum Sandbergviertel an der Oberen Straße. Das höchste Gebäude, ein fünfstöckiges Mehrfamilienhaus, würde Stand jetzt, seinen Platz direkt am Komplex Ecke Herrlichkeit/Obere Straße 3 finden. Damit wäre zugleich der Blick auf die eher unansehnliche Brandschutzmauer Geschichte. Laut Entwurf sollen acht Wohnungen in den fünf Geschossen untergebracht werden. An der Ecke, mit Zugang von der Oberen Straße, könnte zudem ein Geschäft oder ein Ladenlokal Platz finden. Auch die untere Etage wäre für besondere Nutzungen möglich.

Ein zweites Mehrfamilienhaus, drei bis vier Geschosse, ebenfalls angepasst an die angrenzende Bebauung, auch da soll gewohnt werden, sehen die Planungen an der Oberen Straße vor. Die bestehenden Häuser, Hausnummer 5 und 7, seien begrenzt sanierungsfähig, so die Expertise, und sollen abgerissen werden. Die neuen Gebäudefronten, so der Entwurf, sind an die bauliche Struktur der Altstadt angelehnt. Die Gebäudefronten sowohl zur Oberen Straße als auch zur Nikolaikirche sind daher bewusst kleinteilig mit mehreren Giebeln und Fensteröffnungen geplant.

Die Häuser Obere Straße 5 und 7 werden abgerissen. © Wienken, Markus

Pläne mit der ehemaligen Verdener Nikolaikirche

Und das Gelände bietet, da wo bislang ungeordnet geparkt wird, mal hier mal das Gras wächst, noch mehr Raum, der genutzt, wo gewohnt werden kann. Gebaut werden soll mitten drauf, ebenfalls drei bis vier Gesschosse, vor der Nikolaikirche. Da gebe es über Umfang und Größe sicherlich Gesprächsbedarf, wissen die Beteiligten. Die Nikolaikirche, längst keine Kirche mehr, aber ein Gebäude mit Geschichte und besonderen Möglichkeiten, prägt das Quartier. Auch deshalb gibt es anspruchsvolle Vorstellungen. Die Höhe des Neubaus solle zwischen der angrenzenden Bebauung und derweiteren Umgebung vermitteln, formuliert der Architekt, sich aber der Nikolaikirche unterordnen, so die Idee. Ein sogenanntes Boarding-House mit Service-Angeboten wie Fitness und anderen Freizeitmöglichkeiten, oder aber Wohnraum, kleinteilig und deshalb erschwinglich, war schon mal seitens des Bauträger geäußert worden. Auch da denkt V&V Hesse an das Klientel der älteren Generation. Die Bedingung, dass nur Ü60 auf dem Gelände wohnen wird, gebe es aber nicht. „Alles kann, nichts muss“, lautet das Credo.

Fläche von über 5000 Quadratemern im Sandberg-Viertel in Verden

Die Parkplatzsituation und die immer wiederkehrende Diskussion um notwendige Stellplätze insbesondere in der Innenstadt dürfte in die weiteren Gespräche über die Nutzung des Geländes einfließen. Fakt ist allerdings, dass die Beteiligten zunächst mit wenig Autos und begrenztem Parkraum planen. Der Platz wäre zwar da, doch dem Quartier würde es nicht guttun und zukunftsorientiert wäre es, so ein weiterer Einwand, ebenfalls nicht. Wer dort wohnt, soll zudem in den Genuss von Carsharing kommen. Auch das schränke die Notwendigkeit von Parkplätzen ein.

Ehe gebaut werden kann, dürfte es noch dauern. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gab es die Möglichkeit, Bedenken und Anregungen gegen das Vorhaben anzubringen. Sind die eingearbeitet, müssen Ausschuss für Stadtentwicklung und Verwaltungsauasschuss erneut darüber befinden. Der Vorgang könnte sich nach einer neuerlichen Auslegung noch wiederholen, ehe dann Ausschüsse und nachfolgend der Stadtrat über das Projekt abschließend entscheiden.