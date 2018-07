Mode- und Schuhgeschäfte läuten zum Sommerschlussverkauf

Herbstmode im Anmarsch

+ © Heise Wohin man sieht: Rabatte sind derzeit in fast jedem Geschäft Verdens zu erhalten. Von 30 bis 70 Prozent ist alles dabei. © Heise

Verden - Schlendert man derzeit durch die Fußgängerzone in Verden, wird einem auffallen, dass es in den Mode- und Schuhgeschäften derzeit starke Angebote gibt. Zwischen 30 und 50 Prozent, manchmal sogar bis zu 70 Prozent und noch mal bis zu 30 Prozent auf bereits reduzierte Waren. „Sommer-Sale“ lautet es an vielen Schaufenstern und das nicht nur in Verden, sondern auch in der Umgebung und anderen Städten in ganz Deutschland.