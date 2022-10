Herbstlicher Grusel: Halloween in Verden

Von: Florian Adolph

Der sprechende Hut und Gwen Sühsmann von der Stadtbibliothek bieten ein „Halloween in Hogwarts“. © Florian Adolph

Halloween wird auch in Verden gefeiert. Die Stadtbibliothek bietet Abholpakete zum Thema „Halloween in Hogwarts“. Die Buchhandlungen liefern gruselige Buchtipps. Die Halloween-Party im Verwell wurde allerdings abgesagt.

Verden – Es ist die unheimliche Jahreszeit. Die Nächte werden länger, die Sonne versteckt sich immer öfter hinter grauem Himmel. Der Wind weht braune Blätter von Bäumen, die immer mehr kahlen Gerippen ähneln.

Bald ist Halloween – dieses alte keltische, dann christliche Fest, das mit Einwanderern aus Irland die lange Reise in die USA unternahm, wo es dann so groß wurde, dass es auch nach Deutschland rüberschwappte und nach Verden. In den Geschäften gibt es Kostüme, Dekorationen, passende Süßigkeiten und im Cine City wird mit „Halloween Ends“ der 13. Teil der schon seit den späten Siebzigern laufenden Horrorfilm-Reihe gezeigt.

Erwähnenswert ist auch, dass die Stadtbibliothek Verden im Rahmen des Ferienprogramms Abholpakete zum Thema „Halloween in Hogwarts“ verteilt. „Die gehen voll gut weg“, sagt Gwen Sühsmann von der Bibliothek. „Wir haben aber noch einige und würden auch noch welche nachmachen.“

Die Pakete, in Form von Schriftrollen können Kinder ab neun Jahren noch bis zum Freitag, 28 Oktober, kostenlos bei der Bibliothek abholen. Mit etwas Glück sind vielleicht auch noch welche am 29. übrig, sagen die Bibliotheksmitarbeiter. Die Schriftrollen enthalten Aufgaben, Rätsel und Bastelsachen, rund um die Themen Harry Potter, Halloween und auch Herbst. „Man sollte Harry Potter aber schon kennen, um die Aufgaben lösen zu können“, so Sühsmann.

Hexen, Geister, Garn – das Schaufenster von Nähmaschinen Philipp. © Florian Adolph

Wenn man durch die Stadt wandert, sieht man überall Hinweise auf Halloween, wie das Schaufenster von „Nähmaschinen Philipp“. Fledermäuse, Gardinen mit Spinnennetzmuster, Kürbisfratzen aus Stoff, eine bestickte Decke mit einem Geisterhaus und dazwischen die Nähmaschinen, schmücken das Fenster. Die Mitarbeiter haben sich viel Mühe dabei gegeben, es der Jahreszeit nach auszustatten. Dabei benutzten sie leuchtendes Garn, da sie, um Energie zu sparen, die Ausstellungsfläche nicht mit elektrischem Licht beleuchten wollen. Das Material, das für die Dekoration verwendet wurde, lässt sich übrigens im Innern des Ladens kaufen.

Bei der herbstlichen Atmosphäre werden sicher auch einige mit einem guten Gruselbuch das Fest feiern. Auf Anfrage erzählen die Buchhandlungen von Verden, was da gerade so zu empfehlen ist. „Es ist gerade ein neues Buch von Sebastian Fitzek herausgekommen. Der ist immer gruselig“, erzählen Maria Mahnke und eine ihrer Mitarbeiterinnen von der Buchhandlung Mahnke. Der Name des Romans ist „Mimik“ und sein Werbespruch auf den Plakaten ist: „Fürchte dich nicht, außer vor dir selbst.“

„Wir haben auch vor einigen Wochen einen neuen Roman von Stephen King reingekriegt“, so Mahnke. Dieses Buch heißt „Fairy Tale“ und ist eine düstere Mär des bekannten Horrorautors.

Linnéa Oelfke von der Buchhandlung Heine hat eine Empfehlung für die kleinen Leser, ab acht Jahren. „Es ist gerade Roald Dahls ‘Hexen Hexen’ in neuer Übersetzung von Andreas Steinhöfel erschienen“, erzählt sie. Viele Kinder kennen hiervon sicher auch die bekannte Verfilmung von 1990 oder das Remake von 2020.

Jasmin Seeliger von der Buchhandlung Vielseitig empfiehlt „Die Legende von Sleepy Hollow - Im Bann des kopflosen Reiters“, von Christina Henry. „Die Autorin hat schon mehrere Märchen neu aufgelegt“, so Seeliger. Außerdem hebt sie das Buch: „Ganz gewöhnliche Monster“ von J. M. Miro hervor. „Es geht um einen Doktor der Kinder mit besonderer Begabung beherbergt. Er beschützt sie vor einem Mann aus Asche und Rauch. Das Buch ist sehr Düster und verworren“, erzählt Seeliger.

Die Halloween-Party im Verwell, die für den 28. Oktober geplant war, wurde aber leider abgesagt. Als Grund gibt das Erlebnisbad die aktuelle Situation an. Ursprünglich wollten sie einen schaurig-schönen Badespaß für Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren ausrichten.