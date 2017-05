Großeinsatz in Verden: Gebäude eingestürzt

Ursache Unklar

+ © Mediengruppe Kreiszeitung/Bruns Großeinsatz in Verden. © Mediengruppe Kreiszeitung/Bruns

Verden - Innerhalb weniger Tage kam es am Wochenende in der Stadt Verden zu einem erneuten Großeinsatz. Während in der Nacht zu Freitag zahlreichen Rettungskräfte bereits bei einem Gefahrgutunfall auf der Autobahn 27 bis in den Freitagnachmittag im Einsatz waren, kam es am Samstagabend gegen 19 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zum Einsturz einer Scheune im Stadtteil Dauelsen.