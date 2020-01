Duo attackiert 26-Jährigen in Verden - und die Polizei greift schnell zu

Ein Mann ist am Wochenende in Verden bei einem Angriff beleidigt und verletzt worden. Zwei Männer hatten ihn attackiert und versuchten daraufhin, zu flüchten.

Verden - Ein Mann ist am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr in Verden von zwei Personen angegangen, beleidigt und verletzt worden. Zu der gewalttätigen Auseinandersetzung kam es laut Angaben der Polizei in einer Lokalität an der Grünen Straße.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Beamten aus Verden wurde der 26 Jahre alter Mann von zwei Männern im Alter von 25 und 40 Jahren verbal und körperlich angegangen. Dabei wurde der 26-Jährige leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Tatverdächtigen ergriffen zunächst die Flucht, konnten von Polizeibeamten jedoch in der Nähe des Tatorts ausfindig gemacht werden. Gegen die beiden mutmaßlichen Täter leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.



kom