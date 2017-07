Gefährliche Körperverletzung: Täter kamen aus dem Dunkel

Verden - Zwei Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag einen Mann aus Verden unvermittelt angegriffen und am Kopf verletzt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Die gefährliche Körperverletzung ereignete sich am frühen Samstagmorgen gegen 2.25 Uhr an der Oberen Straße, teilte die Polizei am Mittag mit. Das 45 Jahre alte Opfer wurde bei dem Vorfall von einem bislang unbekannten Täter mit dem Fahrrad umgefahren.

Daraufhin kam es zu Streitigkeiten, in deren Verlauf ein weiterer unbekannter Täter den Mann mehrfach mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf schlug. Das Opfer erlitt Platzwunden und musste im Krankenhaus ärztlich behandelt werden.

Die beiden Täter flüchteten unerkannt ins Dunkel, aus dem sie gekommen waren. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/806215 entgegen.

kom

Rubriklistenbild: © dpa