Verdener wählen Lieferdienst statt Weihnachtsfeier

Von: Florian Adolph

Auch die Domschänke ist von den steigenden Kosten betroffen. © Florian Adolph

Die Energiekrise und steigende Preise bereiten der Gastronomie in Verden Sorgen. Weihnachtfeiern werden abgesagt, Preise steigen und die Kunden sparen in Notzeiten am Restaurantbesuch.

Verden – Die Anzahl der Weihnachtsfeiern fällt für viele Gaststätten in diesem Jahr wieder gering aus. „Viele Firmen holen sich lieber per Lieferdienst etwas ins Büro, als ins Restaurant zu gehen“, so Gördt Glander, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Kreisverband Verden. Die Angst vor Corona sei dafür noch ein Grund, erklärt er. Aber auch die Folgen des Kriegs in der Ukraine bekommen Gastronomen zu spüren.

„Wir haben immer wieder mal Absagen bei den Feiern, weil jemand in der Gruppe Corona hat“, sagt Martin Fenzau, der Geschäftsführer der Domschänke Verden. Dies führt bei ihm teilweise auch zu einem anderen Problem. „Viele Leute sagen einfach nicht mehr ab und dann haben wir viele ungenutzte Tische.“

„Abgesagt wird bei uns eher weniger“, so hingegen der Geschäftsführer des Portofino, Sased Somo. „Es sind aber deutlich weniger Weihnachtsfeiern als noch vor Corona. Man merkt, die Menschen sind vorsichtiger geworden.“

Wer überlebt wird die Nach-Corona-Zeit zeigen

Doch selbst das Ende des Virus würde nicht unbedingt die große Erleichterung für die Gaststättenbranche bedeuten. Glander: „Wenn man sich die Karte der Gastronomiebetriebe anschaut, wird einem schon schlecht.“ Die Verteilung der Geschäfte wird dünner, viele haben schon aufgegeben, sagt er. „Wer überlebt, wird sich in der Nach-Corona-Zeit entscheiden.“ Dann, wenn Kredite zurückgezahlt werden müssen und es keine Zuwendungen vom Staat mehr gibt. „2023 wird für uns das erste Jahr der Offenbarung“, so Glander. Das heißt nicht, dass es allen Gastronomiebetrieben schlecht geht: „Bis jetzt ist bei uns alles gut gelaufen“, sagt Massimo Bellante, Inhaber des Osteria Max am Dom. Aber auch er fügt hinzu: „Wir müssen abwarten, wie es im nächsten Jahr aussieht.“

Kunden sparen am „Luxusgut“ Restaurantbesuch

Zu der immer noch andauernden Pandemie kommt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Nicht nur die dadurch gefährdeten Lieferketten bereiten Glander Kopfzerbrechen, auch die gesteigerten Kosten und der hohe Energiepreis halten die Gäste fern. „Der Endkunde verabschiedet sich in solchen Notzeiten immer als erstes vom Entbehrlichen“, sagt er. Dem stimmt auch Martin Fenzau von der Domschänke zu: „Essen gehen ist ein Luxusgut und solche werden immer zuerst eingespart.“

Der Restaurantbesuch kann mit der Steigerung von Rohstoffpreisen und Mindestlohn zudem auch noch teurer ausfallen als im Jahr zuvor. „Wir arbeiten am Gasherd“, erklärt Fenzau. „Und die Heizung können wir unseren Kunden ja auch nicht einfach ausstellen. Zu den Energiekosten kommt, dass auch Zutaten teurer geworden sind. Deshalb mussten wir schon die Preise anheben. Wir hoffen, dass es nicht nötig wird, sie noch weiter zu erhöhen.“ Sased Somo vom Portofino: „Wir haben bisher nur im Sommer unsere Preise minimal erhöht.“ Auf die Frage, ob eine weitere Steigerung geplant ist, antwortet er: „Wir warten noch bis Februar ab.“ Er erklärt aber auch, dass es bei 30 bis 40 Prozent höheren Lebensmittelpreisen gar nicht möglich wäre, die Erhöhungen eins zu eins weiterzugeben, da ansonsten die Preise für die Gäste im Portofino explodieren würden und diese dann vielleicht nicht mehr ins Restaurant kommen.

Hotels seien laut Gördt Glander davon nicht so stark betroffen wie Gaststätten, da sie viele Menschen, die in Verden arbeiten oder auf Geschäftsreise sind, nutzen. Doch auch in diesem Bereich, ist das gefürchtete Winterloch zu spüren, sagt Glander, der als Geschäftsführer vom Hotel Höltje darüber aus erster Hand berichten kann.

Im Hotel Höltje sorgt sich Gördt Glander, stellvertretender Vorsitzender des Dehoga-Kreisverband Verden, um die Gastronomie. © Florian Adolph

Zusammengefasst bringt die Situation die Existenzängste vieler Gastronomen wieder zum Vorschein. „Natürlich haben wir insbesondere im Winter Sorgen, da dann generell weniger zu tun ist in unserer Branche. Wenn dazu noch die gesteigerten Preise kommen, machen wir uns Sorgen, dass die Menschen einfach nicht mehr so oft essen gehen“, sagt Sased Somo vom Portofino. „Mit all dem konfrontiert, gehen viele Kollegen lieber in die Zuliefer-Industrie oder zur Arbeit in die Kantine“, warnt Gördt Glander.

Eine Beobachtung macht Glander noch zum Stand der Dinge in der Gastronomie. Und zwar, dass eine Tendenz weg von der deutschen und hin zur internationalen Küche besteht.