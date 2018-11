Kohlenmonoxid-Vergiftung: Mitbewohner entdeckt bewusstlose Frau

Auch Hund aus Haus gerettet

Verden - Eine Bewohnerin eines Hauses an der Bürgermeister-Münchmeyer-Straße in Verden hat in der Nacht auf Donnerstag eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Ein Mitbewohner hatte die Frau bewusstlos aufgefunden und die Rettungskräfte alarmiert.