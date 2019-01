Kurz vor Eröffnung: Feuer im Gebäude von Verdener Postbank-Filiale

Großeinsatz der Feuerwehr

Verden - Ein Feuer in der Zwischendecke eines Gebäudes in der Verdener Innenstadt hat am Mittwochvormittag einen großen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zeitweisen sollen Flammen aus dem Haus der Postbank geschlagen sein.