Zug bleibt bei Verden liegen: Evakuierung erfolgt über Drehleiter

Mit einer Drehleiter sind am Mittwochabend die Reisenden eines Regionalzuges bei Verden evakuiert wurden. Ihre Bahn ist bei Scharnhorst auf der Strecke liegengeblieben.

Verden - Ein technischer Defekt hat am frühen Mittwochabend zu einem ungeplanten Halt eines Erixx-Zuges geführt - in Höhe der Bahnüberführung „Im Brink“ in Scharnhorst. Das teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Der Zug befand sich auf der Strecke zwischen Soltau und Bremen. Auf der Fahrt nach Soltau war es laut Angaben einer Unternehmenssprecherin zu einem Motorschaden gekommen.

Mithilfe einer Drehleiter wurden die 18 Passagiere, darunter ein Kleinkind, sowie die Besatzung des Regionalzuges von der höherliegenden Bahnstrecke gerettet. Die Reisenden wurden im Anschluss vom Rettungsdienst betreut, bevor es mit einem von der Erixx-Bahngesellschaft bereitgestellten Ersatzbus weiterging. Nach rund 90 Minuten konnten die knapp 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst ihren Einsatz beenden, teilte die Feuerwehr mit.