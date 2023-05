Ein neuer Anstrich im Verwell Erlebnisbad in Verden

Von: Florian Adolph

Betriebsleiter Klaus Jürries im neu gestrichenen, aber noch unbefüllten Erlebnisbecken. © Florian Adolph

Trotz Energiekrise ist das Verwell gut durch den Winter gekommen. Jetzt bereiten sich die Mitarbeiter auf die Sommer-Eröffnung am 20. Mai vor.

Verden – Im Verwell ist man schon bienenfleißig bei der Arbeit. „Die Kollegen haben sich angestrengt, um das Bad herzurichten“, erklärt Betriebsleiter Klaus Jürries. Aber es gibt noch viel zu tun, denn die Sommersaison nähert sich unaufhaltsam und am Samstag, den 20. Mai, soll das Freibad schließlich wieder offen stehen für alle Schwimmer, Taucher, Kinder, Eltern und weitere Wasserratten.

Das Erlebnisbecken bekommt einen Anstrich

Besondere Aufmerksamkeit wurde dieses Jahr dem Erlebnisbecken gewidmet. Es bekam gerade einen neuen Anstrich. Begonnen wurde damit bereits am 6. März: Zunächst wurde es durch eine Fachfirma geschliffen und in der Folge sind dann noch jedwede Risse verspachtelt worden. Danach bekam es eine Grundierung sowie zwei Anstriche darauf. Nun muss das Becken noch bis zum kommenden Sonntag trocknen. Es wird dann gereinigt und schließlich mit Wasser befüllt.

Das Sprungbecken wird noch gereinigt. © Florian Adolph

Die Frage, ob die anderen Becken auch neu gemacht wurden, verneint Betriebsleiter Jürries und erklärt, dass aufgrund der Kosten nicht alles auf einmal erneuert werden kann. „Das wird von Jahr zu Jahr, je nach Abnutzung gemacht“, erklärt er. „Nächstes Jahr ist das Springer-Becken geplant.“ Besagtes Sprungbecken wurde just beim Pressetermin gerade gereinigt. Das Sportbecken ist sogar bereits mit Wasser gefüllt.

Nach so viel Arbeit freuen sich Jürries und seine Belegschaft natürlich auf eine prall gefüllte Sommersaison – einige Pläne gibt es auch schon. So findet am 8. Juli eine Sommerpoolparty statt, mit vielen Spielen. Der „Aqua Trek“, ein aufblasbarer Hindernisparcour, sei im letzten Jahr so beliebt gewesen, dass er in den Ferien von 11 bis 18 Uhr, im Sportbecken, durchgehend aufgebaut sein wird. Spontan wird es auch wieder das beliebte Flutlichtbaden geben.

Das Verwell im Winter der Energiekrise

Den Winter in der Energiekrise habe das Erlebnisbad übrigens gut überstanden, so Jürries. Es wurde, um Strom zu sparen, zwar die Temperatur des Wassers um ein Grad reduziert, ebenso die der Lüftung. Auch dass Duschwasser sei runtergeregelt worden und die Sauna montags und dienstags geschlossen. Nichtsdestotrotz kamen kaum Beschwerden von den zahlenden Gästen. „Wir sind im Winter gut besucht gewesen“, sagt Jürries und belegt dies mit Zahlen. So seien es von September bis April insgesamt 145 303 Gäste im Verwell gewesen, davon 130 516 im Bad und 14 787 in der Sauna.

„Nach der Pandemie und den damit verbundenen Problemen sind wir jetzt wieder gut drauf“, so Jürries. Es kämen besonders Familien, vor allem am Wochenende und in den Ferien. „Ich hoffe, dass die Temperaturen noch wärmer werden, damit wir nicht soviel heizen müssen. So wie im letzten Jahr wäre gut.“

Betriebsleiter Klaus Jürries geht in Rente

Für Betriebsleiter Klaus Jürries ist dies auch das letzte Jahr im Verwell. Ab dem 31. Juli geht er in Rente. Für ihn übernehmen ab dem 1. August dann Arne Lindhorst als Betriebsleiter und Stina Mielke als Stellvertretende Betriebsleiterin.

Das Sportbecken ist bereits gefüllt. Stina Mielke und Arne Lindhorst übernehmen ab August die Betriebsleitung. © Florian Adolph

Arne Lindhorst weist dabei noch darauf hin, dass Hallenbad und Sauna vom 19. Juni bis 5. Juli geschlossen sind. Das Freibad sei allerdings während dieser Zeit offen und das wird mindestens bis einschließlich 3. September so bleiben.

„Wir freuen uns auf eine unfallfreie Saison und hoffen, dass das Freibad gut angenommen wird.“ Mit diesen Worten schloss Klaus Jürries das Pressegespräch.

Weitere Informationen

unter anderem zu den Öffnungszeiten und Preisen finden sich auf der Webseite des Verwell unter https://www.verwell.de.