Abschied auf Raten vom Verdener Wochenmarkt

Von: Katrin Preuß

Zum letzten Mal baute Anne Emde (Mitte) gemeinsam mit Kaline Dibbern (l.) und Robert Kähler ihren Stand auf dem Dienstags-Markt auf. Künftig wird die Westenerin nur noch freitags auf dem Markt am Dom sein. Es ist ein Abschied auf Raten. © Preuß

Anne Emde ab sofort nicht mehr am Dienstag auf dem Verdener Wochenmarkt. Den Marktkunden am Freitag am Dom bleiben die Westenerin und ihr Team aber noch erhalten.

Verden – „Gutgehender Wochenmarkt-Bio-Stand mit tollem Mitarbeiter-Team und überaus treuer Stammkundschaft in liebevolle Hände abzugeben.“ Würde Anne Emde inserieren, so ähnlich könnte der Text ihrer Anzeige wohl lauten. Seit gut 40 Jahren ist die 65-Jährige Woche für Woche dienstags und freitags auf den Verdener Märkten anzutreffen. Jetzt hat die Westenerin ihren Rückzug eingeläutet.

Auf dem Dienstagsmarkt standen Anne Emde und ihr Team, Kaline Dibbern, Robert Kähler und Sarasa Müffeler, gestern zum letzten Mal. „Ich habe jetzt entschieden, den Freitags-Markt noch weiterzuführen“, betont sie. Und auch auf dem Bremer Ökomarkt in der Berliner Straße, den sie und ihr Mann Jürgen Hamelmann einst mitbegründeten, wird es samstags noch frisches Bioobst und -gemüse von Anne Emde geben. Es ist also ein – nicht ganz freiwilliger – Abschied auf Raten.

Samstags weiterhin auf dem Bremer Ökomarkt

Wäre die Hälfte der Blaubeeren in diesem heißen Sommer nicht vertrocknet, würden Mindestlohnzahlungen und Finanzamt nicht das finanzielle Polster schmälern und hätten die Bemühungen um eine Nachfolge für den Stand schon gefruchtet – Anne Emde würde sich komplett in den Ruhestand verabschieden. Denn das Leben nach arbeitsreichen Jahrzehnten Seite an Seite genießen zu können, diesen Wunsch tragen die 65-Jährige und ihr Mann, seit acht Jahren Rentner, schon seit Längerem in sich.

Nun aber bleibt der gutsortierte Stand – „fünf Sorten Kartoffeln mindestens“ – den Verdenern noch ein wenig erhalten. „Ich kann nicht mit Schulden in Rente gehen“, sagt sie mit großer Bestimmtheit.

Dass die Wahl auf den Freitags-Markt fiel, hat ökonomische Gründe. Dann ist der Umsatz größer als am Dienstag. Ans Herz gewachsen ist der Westenerin aber die eine genauso wie die andere Veranstaltung.

Seite an Seite mit der Schwiegermutter am Blumenstand

Ihre ersten Erfahrungen sammelte die gebürtige Bremerin an der Seite ihrer Schwiegermutter Mariechen Hamelmann. „Das war ‘ne Süße“, sagt Anne Emde und strahlt. Zierpflanzen, Blumen und Gestecke aus der Gärtnerei Hamelmann verkauften die beiden Frauen damals in Verden.

Bis heute genießt Emde die Atmosphäre auf dem Markt, den Klönschnack mit Beschickern und Besuchern, die Nähe, die über die vielen Jahre entstanden ist. Und die Kunden wissen neben der zugewandten Art Emdes auch ihre fachliche Kompetenz zu schätzen.

Wer seine Waren selber produziere, habe einen stärkeren Bezug dazu, könne immer darüber berichten, meint Emde. Auch wenn sie und ihr Mann einen Teil der Gärtnerei vor acht Jahren verpachteten, die Nähe zum Produkt, die ist geblieben.

1979 übernahmen Jürgen Hamelmann und Anne Emde den elterlichen Betrieb in Westen. Das Paar stellte auf den Anbau von Obst und Gemüse um. „Bio war klar“, sagt sie. „Wir kamen aus der Anti-AKW-Bewegung. Wir wollten was Gutes machen, ein Zeichen setzen.“ Als das Paar dann 1984 Bioland-zertifiziert seine regional und saisonal produzierten Waren anbot, „waren wir erstmals die Exoten auf dem Markt“, erinnert sich Anne Emde schmunzelnd. Von den anderen Beschickern genauso misstrauisch beäugt wie von den Kunden. „Wir mussten uns wirklich alles erarbeiten“, sagt sie.

Bioware zu erschwinglichen Preisen

Aus zwei Bioland-Gärtnern wurden vier, als Vanessa Koch und Martin Preuß als Geschäftspartner mit einstiegen. „Ich weiß gar nicht, wann wir geschlafen haben“, erinnert sich Emde an Zeiten, als das Quartett von zwei Standorten in Westen und in Hülsen sieben Wochenmärkte anfuhr, diverse Bioläden belieferte und an einem Tag ab Hof im Dorf verkaufte.

Das Bestreben von damals, den Kunden Bioware zu erschwinglichen Preisen anzubieten, es hat auch jetzt, wo Anne Emde als einzige der vier noch berufstätig ist, noch seine Gültigkeit. Genauso wie der Anspruch, ein breit aufgestelltes Sortiment zu haben. „Um mich ein bisschen abzuheben“, erklärt Anne Emde. Das kam und kommt an. Nicht nur bei dem Kunden, der laut fragt, woher er denn nun seinen „Blümchen-Salat“ kriegen soll. Freitags gibt’s den ja noch.