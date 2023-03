„Wir sind dabei“: Arbeitskreis Down Syndrom bringt Büchlein heraus

Von: Christel Niemann

Gemeinsam fällt es leichter: Jutta Liebetruth (l.) gibt Hilfestellung beim Ausmalen kyrillischer Buchstaben für das Begrüßungsbanner zu den Special Olympics. © Niemann

Der Arbeitskreis Down Syndrom hat ein Büchlein mit 21 Mitglieder-Porträts herausgebracht. Regelmäßig steht bei den Heranwachsenden und jungen Erwachsenen gemeinsames Malen auf dem Programm.

Verden – Die Freude am Leben und am kreativen Schaffen von Imke, Nadine, Maria, Sara, Fabian, Antonia und Dirk spiegelt sich auch in ihren bunten Bildern wider. Sachkundige Unterstützung im Malen erhalten die Genannten und weitere Freizeitmaler mit und ohne Handicap seit vielen Jahren durch die Verdener Künstlerin und Grafikerin Dörte Pertiet. So auch am Welt-Down-Syndrom-Tag, an dem auf Initiative des Arbeitskreises Down Syndrom im Kunstraum des Gymnasiums am Wall gemeinsam gemalt und auch ein bisschen gefeiert wurde.

Zudem wurde an diesem Abend das Büchlein im Taschenformat vorgestellt, in dem 21 Menschen mit Down-Syndrom etwas über sich schreiben, sehr viel Persönliches von sich preisgeben und so den Blick in ihre Welt, auf ihre Wünsche, Träume, aber auch auf ihre Sorgen gewähren. Das Bemalen eines Begrüßungsbanners, wenn Verden im Juni Host Town (Gastgeber-Stadt) der Special Olympics World Games 2023 für eine Delegation von Athleten aus Armenien wird, und freies Malen waren die künstlerischen Leitthemen des Abends.

Im Kunstraum des Gymnasiums herrschte kreatives Chaos. Die Tische waren übersät mit Farbklecksen, Wasserbüchsen, Kleber, Scheren, einem großen Banner und vielen kleinen und großen Bildern. Bilder von Gebäuden, von einer bunten Blumenwiese, von einem See, von Fabelwesen und von fantastischen Gestalten: Mal-Zeit für die Hobbykünstler unter Leitung von Dörte Pertiet und Jutta Liebetruth vom Arbeitskreis Down Syndrom.

Eigentlich ist alles ganz normal und doch ein bisschen anders, weil hier behinderte und nicht behinderte Heranwachsende und junge Erwachsene gemeinsam malen.

Wie male ich einen Baum? Was gehört in ein menschliches Gesicht? Was kann ich mit Farben alles machen? Fragen über Fragen, denen die Teilnehmer am Malprojekt einmal monatlich drei Stunden lang mit Pertiet auf den Grund gehen. Strenge Vorgaben gibt es nicht. Die Teilnehmer sollen ihrer Leidenschaft fürs Malen schließlich freien Lauf lassen. Allerdings nicht wahllos, da es immer gezielt darum geht, gewisse Themen umzusetzen, wie Liebetruth erläutert: „Wir haben unsere Rituale.“ Zu Beginn der Zusammenkunft werde eine Geschichte erzählt, die die Teilnehmer künstlerisch inspirieren soll und die der rote Faden im Schaffensprozess ist.

Natur und Menschen, aber auch abstrakte Malerei oder spezielle Techniken gehörten in der Vergangenheit bereits zum Programm und haben die Fähigkeiten und Sichtweisen der Teilnehmer erweitert. Es sind stets schöne, erlebnisreiche Stunden für die Malenden, in denen die schönsten Bilder, oft großformatig, zumeist knallbunt und mit viel Lebensfreude gemalt, entstehen. Und jeder, der sich auf die Bilder einlässt, spürt die Ausdruckskraft und die oft überbordende Freude am Ausdruck, mit der diese Bilder gemalt wurden und wie viel Kraft und Ausdruck in ihnen steckt.

„Wenn behinderte Menschen bildnerisch schaffen, tun sie das in etwa so, wie sie auf Menschen zugehen. Spontan, herzlich und direkt“, erklärt Pertiet. Die Malstunden mit ihr sind wichtig im Alltag der Teilnehmer, und für die Menschen mit Handicap sind sie ein Ort, der sie mit ihren Freunden und mit anderen Menschen zusammenführt. Die Künstlerin betreut den Kurs als gefördertes Projekt mit großem Engagement und sie wird von ihren Schützlingen immer mit großem Hallo und Freude begrüßt. Was schließlich kein Wunder ist, denn Pertiet nimmt ihr eigenes künstlerisches Schaffen oft mit der gleichen Leichtigkeit, die ihren Malschülern zu eigen ist.

Das mit „Welt-Down-Syndrom-Tag 21.3 – Wir sind dabei“ betitelte Büchlein mit 21 Fotos und ebenso vielen persönlichen Geschichten ist für 15 Euro über den Arbeitskreis Down-Syndrom unter www.down-syndrom.de zu beziehen.