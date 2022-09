Nach dem Grauen in eine ungewisse Zukunft - Wanderausstellung in Verden

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Einleitende Worte: Dr. Florian Dirks, Leiter des Kreisarchivs Verden, eröffnete die Ausstellung im Foyer der Aula des Gymnasiums am Wall. © Haubrock-Kriedel, Antje

Im Gymnasium am Wall in Verden ist eine Wanderausstellung über das Schicksal der „Displaced Persons“ nach der Befreiung aus den Konzentrationslagern zu sehen.

Verden – Endlich in Freiheit, das Grauen des Lagers hinter sich lassen, doch wohin jetzt? Die Wanderausstellung „Befreit! Und dann?“ zeichnet Wege und Schicksale der „Displaced Persons“ nach, die nach Kriegsende aus den Konzentrationslagern kamen. Konzipiert wurde die Ausstellung von der Gedenkstätte Bergen-Belsen in Kooperation mit Studierenden der Leibniz Universität Hannover.

Das Dokumentationszentrum doz20 und das Kreisarchiv holten die Ausstellung nach Verden. Noch bis zum 13. Oktober ist sie im Gymnasium am Wall zu sehen. Zur Eröffnung hatte Dr. Florian Dirks eingeladen.

Die Ausstellung beleuchtet die ungewisse Situation von NS-Verfolgten nach deren Befreiung im Frühjahr 1945. Der Fokus von „Befreit! Und dann?“ liegt auf den verschiedenen Gruppen der Überlebenden, das sind KZ-Häftlinge, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter sowie Gefangene der Gestapo und der Justiz. Einige Lebenswege werden beispielhaft aufgezeigt. Auch die Rolle der Alliierten nach Kriegsende wird thematisiert.

Zur besseren Übersichtlichkeit sind die verschiedenen Themenbereiche nach Farben gegliedert. Dazu gehören zum Beispiel die Hilfe durch die Alliierten, die Selbstorganisation der Befreiten oder die Rückkehr in ihre Heimatländer oder in Drittländer. Eindrucksvolle Bilder verstärken die Wirkung der Texte. Erschütternd ist zum Beispiel das Schicksal des polnischen Schülers Tadeusz Stachecki. Er wurde 1942 im Alter von 17 Jahren im besetzten Polen festgenommen und als politischer Häftling in das KZ Buchenwald deportiert. Später kam er in das KZ Mittelbau-Dora im Harz. Nach der Befreiung lebte er in einem DP- Camp in Salzgitter. 1946 wurde er von der britischen Polizei festgenommen, die ihm vorwarf, bei einem Raubüberfall in Heerte einen Mann erschossen zu haben. Ein britisches Militärgericht sprach ihn schuldig, dass der Jugendliche drei Jahre im KZ verbracht hatte, wurde nicht strafmildernd anerkannt. Tadeusz Stachecki wurde am 25. März 1946 in Wolfenbüttel hingerichtet.

Dr. Florian Dirks, Leiter des Kreisarchivs Verden, sprach einige einleitende Worte. Er erinnerte daran, dass es im Landkreis Verden noch bis 1950 Lager für sogenannte „Displaced Persons“ (DPs) gab, also Zivilpersonen, die sich kriegsbedingt außerhalb ihres Heimatstaates aufhielten und ohne Hilfe nicht zurückkehren oder sich in einem anderen Land neu ansiedeln konnten. 1945 befanden sich auf dem Gebiet des Deutschen Reiches circa sieben Millionen Displaced Persons, davon circa 83 000 in Niedersachsen. Sie wurden von den Alliierten in sogenannten Assembly Centern untergebracht.

Viele DPs litten unter den Folgen des Lager-Aufenthaltes, waren auf Hilfe angewiesen. Im Landkreis Verden gab es insgesamt acht Lager: Das Steinlager („Montgomery Camp“) in Dörverden mit bis zu 2 000 Personen, das Todtlager in Dörverden-Barme mit bis zu 1 200 Personen, das Wiebelager in Dörverden, mit mindestens 134 Personen, das Camp Hülsen mit 2 000 Personen, die Kolberg- und die Dettingen-Kaserne an der Lindhooper Straße in Verden mit 1 200 beziehungsweise 450 Personen, die Gibraltar-Kaserne am Holzmarkt in Verden mit unbekannter Belegungszahl, die Nampcel-Kaserne am Brunnenweg in Verden, in der 2 000 polnische Offiziere untergebracht waren sowie das Camp H („Russenlager“) in Bollen, das mit 3 000 sowjetischen DPs belegt war.

In der Gibraltar-Kaserne gab es die „British Zonal Trade School“, die einzige Gewerbeschule für jugendliche DPs in der britischen Zone. Den Unterricht führten Lehrer durch, die selbst DPs waren. Auch das Zentrum für unbegleitete DP-Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren befand sich in dieser Kaserne und war im September 1948 mit 150 Mädchen und Jungen belegt. ahk

Blick in ein Notlazarett im ehemaligen KZ Bergen-Belsen am 1. Mai 1945. © Haubrock-Kriedel, Antje