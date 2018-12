Diplom-Psychologin Birgit Spieshöfer erklärt, warum Partnerschaften häufig scheitern

Verden - 153 500 Paare standen vor einem Jahr vor den Trümmern ihrer Ehe. Dabei wurden in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) 2017 weitaus weniger Ehen geschieden als noch im Jahr davor. Gegenüber 2016 ist die Zahl der Scheidungen um 5,5 Prozent zurückgegangen. 17,5 Prozent aller geschiedenen Paare waren bereits mindestens 25 Jahre verheiratet. Im Durchschnitt blickten die Paare auf 15 Jahre Ehedauer zurück. Bei diesen Zahlen fragt man sich, ob es nicht ein „Patentrezept“ gibt, dass auch nach mehrjähriger Ehe noch eine glückliche Beziehung verspricht. Ein solches kann Birgit Spieshöfer, Diplom-Psychologin aus Döhlbergen zwar auch nicht bieten, die erfahrene Therapeutin weiß aber, was man tun kann, damit es gar nicht erst zur großen Krise kommt.

„Wichtig ist vor allem, sich früh genug Hilfe zu holen. Bei vielen Menschen ist die Hemmschwelle hoch, sich an eine Paarberatung zu wenden“, weiß sie. Birgit Spieshöfer geht sogar noch weiter. Sie empfiehlt, die Partnerschaft schon von Beginn an checken zu lassen. „Viele Probleme rühren daher, dass wir alle seit unserer Kindheit von bestimmten Mustern und Erfahrungen geprägt sind. Das führt dazu, dass jeder die Dinge anders sieht. Gerade wenn ein Mensch mir sehr nah ist, wie in einer Partnerschaft, können Erfahrungen berührt werden, die auf Verletzungen basieren“, erklärt die Psychologin. Eine Paarberatung könne bereits prophylaktisch helfen, dieses aufzuarbeiten, bevor die Krise überhaupt zutage tritt.

„Heute gehen wir mit einer ganz anderen Intention in eine Beziehung als früher“, nennt Spieshöfer einen weiteren Grund für scheiternde Partnerschaften. Früher sei der Sinn einer Ehe hauptsächlich materielle Sicherheit und die Gründung einer Familie gewesen, nun stehe das Individuum viel mehr im Mittelpunkt. „Heute wollen auch in einer Beziehung wir selbst bleiben. Es geht darum, was bin ich, will ich, was brauche ich?“ Dieser Wandel führe oft zu Unzufríedenheit und der Vorstellung „das Alte passt nicht mehr“. Was aber „das Neue“ ist, sei häufig ebenfalls nicht klar. „Gerade deshalb ist es wichtig, frühzeitig in die Paarberatung zu kommen und sich Tipps und Unterstützung zu holen, seine eigene Sichtweise zu reflektieren und den Partner besser kennenzulernen. Ein Auto lässt man ja auch einmal im Jahr durchchecken“, so Spieshöfer. „Männer und Frauen sind verschieden, das wissen wir alle. Sie erleben, kommunizieren, fühlen und denken anders. Was das bedeutet, ist aber den wenigsten bewusst. Wir erwarten trotzdem immer wieder, dass der Partner genauso mit den Dingen umgeht, wie wir selbst“, so die Psychologin weiter. Würde man sich mit diesen Dingen bewusst auseinandersetzten, bekäme die Beziehung eine ganz andere Basis. Leider kämen aber viele Paare erst, wenn schon viel vorgefallen ist und die Verletzungen auf beiden Seiten groß sind. Besser sei, man nähme die Beratung in Anspruch, wenn man merkt, dass man an bestimmten Punkten nicht weiter kommt und nicht erst, wenn die Krise bereits da ist.

Eine Standardmethode, den Paaren zu helfen, gibt es aber nicht. „Ich arbeite mit jedem Paar auf andere Art und Weise. Jede Beziehung hat ihre eigene Energie und die ist mit jedem Partner anders. Zwei Menschen ergeben immer eine individuelle Beziehung“, erklärt Spieshöfer

Sie weiß, dass viele Paare ihre Beziehung zu schnell aufgeben. „Manche resignieren und leben nur noch irgendwie unzufrieden still nebeneinander her.“ Der Satz „Wir lieben uns nicht mehr, die Gefühle sind weg“, sei kein Grund, eine Beziehung zu beenden, betont Spieshöfer „Gefühle sind variabel, verändern sich im Laufe der Beziehung. Wenn man länger zusammen ist, verliert sich das erste Gefühl der Verliebtheit“, erläutert die Psychologin. Relevant für das Funktionieren einer Beziehung sei die Verbindung, die das Paar zueinander hat. „Wenn man sich dessen bewusst ist, kann man wieder zueinanderfinden, dann entscheidet sich, ob es weitergeht oder nicht.“ - ahk