Nach 36 Jahren wieder in Verden: Kultband Karat

Von: Katrin Preuß

Teilen

Zwei Bands zum Preis von einer: Nach „Frontm3n“ treten am 18. August Chris Jagger (vorne rechts) und seine Band Atcha beim Domplatzfestival auf. Bis Mitternacht geht die Veranstaltung. © Dime Spijkerman

Verden – Nun also doch! Karat kommt. Die Kult-Rockband, 1978 gegründet, wird im Rahmen des Domplatz-Festivals am Sonnabend, 19. August, ab 20 Uhr, die Aller-Stadt zum Kochen bringen. Damit ist dem Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage in seinem Jubiläumsjahr ein echter Kracher gelungen. Karten für Karat sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Bereits Ende des vergangenen Jahres verriet der Vereinsvorsitzende Volkmar Koy, dass man an Karat dran sei. Der Vertrag stand kurz vor der Unterzeichnung, es galt eigentlich nur noch, technisches Details für die Bühne zu klären, als plötzlich Nachrichten von der Auflösung der Band die Runde machten. Nun hieß es zunächst „Kommando zurück!“ für den Verein.

Ein offizielles Ban © von Karat gibt es derzeit nicht. Erst im März werden die neuen Mitglieder vorgestellt.

Doch die Band entkräftete die Berichte. Fest steht, dass mit Michael Schwandt und Christian Liebig Schlagzeuger und Bassist, Karat verlassen. Es sei „aber auch der dringende Wunsch aller verbliebenen Musiker, die Musik, die Karat ausmacht, auch weiter live auf der Bühne zu spielen“, schrieben Keyboarder Martin Becker, Sänger Claudius Dreilich und Gitarrist Bernd Römer am 1. Januar auf Facebook und versprachen, im März ihre neuen Kollegen an Bass und Schlagzeug vorzustellen. In neuer Besetzung geht es dann ab April wieder auf Tour.

Für Karat ist es übrigens nicht der erste Auftritt in Verden. Noch vor dem Fall der Mauer gelang es dem Kaufmännischen Verein, die Ostberliner Rockband für ein Benefizkonzert zugunsten krebskranker Kinder von der Spree an die Aller zu holen. „Verden hat’s und hilft“ habe das Motto gelautet, erinnert sich Volkmar Koy, der das Konzert seinerzeit mitorganisiert hatte. „Das war ein echtes Erlebnis, ein Riesenevent“, sagt er über den Auftritt von Karat in Verden im April 1987, für die Band einer der ersten im Westen.

Mit vereinten Kräften, unterstützt von den Gastronomen Dierk Matthäi, Gerhard „Schindy“ Schindowsky und Peter Müller, sei ein riesiges Zelt auf dem damals noch baumfreien Norderstädtischen Markt platziert worden. Und das war komplett ausverkauft.

Die Zeitungsanzeige von 1987 wirbt mit einem Preis von zehn Mark für eine Karten im Vorverkauf. An der Abendkasse sollte der Spaß dann 15 Mark kosten. Doch eine Abendkasse gab es gar nicht mehr. „Bestimmt 2 000 Leute“, schätzt Volkmar Koy, wollten Karat damals live erleben. In Zeiten, als es weder Internet noch soziale Medien gab, ein großartiger Erfolg.

Untergebracht im Niedersachsenhof, seien Karat dort mit ihrem alten Bus vorgefahren. Die Anreise zum Norderstädtischen Markt verlief kaum komfortabler. Die Bandmitglieder quetschten sich in den Uralt-Golf von Volkmar Koy, um vom Hotel in die Innenstadt zu kommen. „Auf dem Beifahrersitz sehe ich noch wie heute Herbert Dreilich sitzen“, sagt Koy und lacht. Dreilich war lange Jahre der Leadsänger von Karat. Nach seinem Tod im Dezember 2004 trat sein Sohn Claudius seine Nachfolge an. Er wird auch in Verden dabei sein.

Für sein Domplatz-Festival Mitte August hat der Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage übrigens noch eine weitere Neuigkeit zu verkünden. An Tag eins des Festivals werden nach „Frontm3n“ (Beginn um 20 Uhr) mit Chris Jagger und seiner Band Atcha ab 22 Uhr ebenfalls alte Bekannte in Verden auftreten.

Bereits im Oktober 2017 heizte Jagger, Bruder des Rolling-Stones-Frontmannes Mick, dem Publikum im Domgymnasium, darunter Sängerin Nena und Tochter Larissa, mächtig ein. Nun kommt er erneut nach Verden, um zusammen mit Atcha eine, so die Veranstalter, „aufregende Mischung aus Roots-Musik. Cajun, Zydeco, Folk, Country, Blues und Rock“ zu präsentieren.

Bereits erworbene Karten für das „Frontm3n“-Konzert am 18. August behalten übrigens ihre Gültigkeit. Im Jubiläumsjahr zeigt sich der Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage besonders großzügig. Soll heißen: Es gibt an diesem Abend zwei Konzerte zum Preis von einem.

Erst um Mitternacht ist an diesem Abend Schluss. Und das sei, so betont Volkmar Koy, mit der Stadt Verden bereits abgesprochen. kp

Eintrittskarten

Karten für das Karat-Open-Air-Konzert am Sonnabend, 19. August, ab 20 Uhr, beim Domplatzfestival in Verden sowie für weitere Veranstaltungen des Vereins Verdener Jazz- und Blues-Tage gibt es in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung sowie bei Nordwest-Ticket und bei Eventim.

Mit dieser Anzeige wurden 1987 für das Konzert von Karat geworben. © Koy