Verden: Heirat mit gefrorenen Maiglöckchen

Von: Florian Adolph

Teilen

Stolz hält Lieselotte Carlsson (2.v.l.) ihren Urenkel Laurenz. Neben ihr Heinz-Günter (2.v.r), der Mann, den sie vor 60 Jahren heiratete. Ortsbürgermeister Gerard-Otto Dyck (l.) und Stellvertreterin Annette Ilge (r.) gratulieren. © Florian Adolph

Heinz-Günter und Lieselotte Carlsson feiern ihre diamantene Hochzeit. 1980 machten sie sich selbstständig mit ihrem Heizungs- und Sanitär-Meisterbetrieb.

Verden – „Wir haben im Dom geheiratet“, erzählte Lieselotte Carlsson. „Es war so kalt dass, als ich raus kam, mein Maiglöckchenstrauß erfroren war. Ich hatte danach 14 Tage lang Grippe.“ Am 4. Januar 1963, gestern vor 60 Jahren, gaben sie und ihr Mann Heinz-Günter sich das Ja-Wort. Sie waren gezwungen im Januar zu heiraten. „Es herrschte bitterböse Kälte und unser Haus musste geheizt werden. Die Eltern ließen uns aber nur einziehen, wenn wir verheiratet waren“, erzählte die Jubilarin. Damals herrschte Wohnungsnot und es gab nur Anspruch auf ein Haus für Verheiratete. Die Hochzeit sei trotzdem sehr schön gewesen. Gefeiert wurde bei Hesterberg.

Zu ihrer diamantenen Hochzeit am gestrigen Mittwoch kamen neben Freunden und Verwandten, auch der Ortsbürgermeister von Scharnhorst Gerard-Otto Dyck und die Stellvertretende Ortsbürgermeisterin Annette Ilge in den Osterkrug, um zu gratulieren. Besonders stolz war das Jubiläumspaar allerdings, dass sie nach drei Töchtern und sechs Enkeln nun auch ihren ersten Urenkel zu Besuch hatten, den neun Wochen alten Laurenz.

Die beiden blicken auf eine ereignisreiche Zeit zurück. Auf die Frage, wie sie ihren zukünftigen Mann einst traf, antwortete Lieselotte Carlsson: „Wir waren eine große Freundesclique, da ist er irgendwann dazugekommen. Wir besuchten später auch die Tanzschule Beuss in Verden zusammen. Was konnte man auch anderes machen, außer vielleicht zur Domweih. Als wir uns kennenlernten waren wir aber 19 und in der Lehre, da hatten wir nicht viel Geld für die Domweih.“

Hochzeitsfoto der Carlssons. © Privat

Die Eheleute machen sich selbstständig

Später bauten sie gemeinsam ihren Meisterbetrieb für Heizung und Sanitär auf. „Ich war in der Lehre bei Wilhelm Henning in Verden, dreieinhalb Jahre als Klempner und Sanitärinstallateur“, erzählte Heinz-Günter Carlsson. Nach seiner bestandenen Gesellenprüfung ging er dann erst einmal für ein Jahr nach Meßkirch in Süddeutschland. Damals wanderten die Gesellen noch.

Die Wehrpflicht wurde auch gerade wieder eingeführt. Nach der Bundeswehr ging Carlsson, inzwischen Meister seines Fachs, zu Nordhaus Fertigbaubetriebe. Als dort der Meister für Sanitär starb, übernahm er. Der Meister für Heizung starb kurz darauf und so musste Carlsson auch diesen Bereich aufnehmen: „Dafür machte ich eine zweite Meisterprüfung.“ Beide Abteilungen zugleich wurden für ihn aber bald zu viel. Da war das erste Kind auch schon da.

Liselotte: „Der Betriebsarzt sagte zu meinem Mann: Ich geb' ihnen noch ein Jahr, dann sind sie total fertig. Da hat er gekündigt und wir haben uns 1980 selbstständig gemacht.“ Zunächst mieteten sie Räume an bei „Am Nordertor“, gegenüber dem VAZ-Gebäude. Dort wurde es allerdings bald zu eng.

„Da hab ich mit Wilhelm Henning gesprochen, um seinen Betrieb zu übernehmen“, erzählte der diamantene Jubilar. Henning stimmte zu und so führten die Carlssons nach zweieinhalb Jahren Selbstständigkeit seinen Meisterbetrieb weiter. Dieser hieß zunächst noch „Wilhelm Henning / Nachfolger Heinz-Günter Carlsson Meisterbetrieb“, wurde dann aber auf „Carlsson Meisterbetrieb“ gekürzt. Nach dem Schlaganfall von Heinz-Günter Carlsson wurde das Geschäft 2000 an Tochter Svenja und Schwiegersohn Michael Schafsteller übergeben. Der Name änderte sich da in „Schafsteller Meisterbetrieb“. Unter diesem Namen gibt es ihn bis heute.

Heinz-Günter Carlsson war des weiteren 20 Jahre lang im Scharnhoster Ortsrat tätig, von 1981 bis 2001. Bei so einem schillernden Leben sagt auch der Ortsbürgermeister: „Hut ab vor all diesen Leistungen“, in seiner kurzen Rede.