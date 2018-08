Flaniermeile auf den Country Days

Verden - Die Verdener "Country Days" präsentieren sich den Besuchern von „Verden International – Pferdesport mit Ambiente“ als Landmesse. Reitsportler und Pferdeliebhaber werden außerdem mit vielfältigsten Informationen versorgt und fachkompetent über Themen wie Pferdehaltung, Hufpflege, Pferdeausbildung, Fütterung oder auch über gesundheitliche Probleme informiert und beraten.

Sie sind bereits ein Turnier-Klassiker mit ländlich-rustikalem Flair und bislang noch immer ein Besuchermagnet: In den vergangenen Jahren haben sich in der Regel Scharen von Besuchern auf den Weg zu den Country Days gemacht. „Diesmal macht uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Die ersten Tage waren leider richtig mau, aber heute ist es schon viel besser. Und morgen ist ja auch noch ein Tag“, so gestern eine Ausstellerin. Herzstück der Country Days sind die annähernd 100 Aussteller, die ihre Warensortimente, handwerkliche Traditionen und umfangreiches Equipment rund um Pferde und Co präsentieren. Das Gros der Aussteller nimmt schon seit Jahren aktiv an der Veranstaltung teil, aber es sind auch immer wieder neue dabei, um den Besuchern eine ausgewogene Mischung aus Kulinarischem und Ständen mit einem schönen Warenangebot zu bieten. Zu den Besonderheiten gehören in diesem Jahr auch wieder kunsthandwerkliche Vorführungen, wie sie die Glücksreisfee & Reiskorn-Künstlerin Gabriele Lijaá Maa Feld zeigt. Die Künstlerin beschriftet winzige Reiskörner und fertigt Glücksreisketten an, die laut chinesischer Legende jedem, dessen Name auf einem Reiskorn geschrieben steht, Glück, Wohlstand und Gesundheit bescheren sollen. Auch heute können Besucher ihr bei dieser filigranen Tätigkeit über die Schulter blicken. In der stressfreien Einkaufsatmosphäre erwartet die Messebummler außerdem ein ausgewähltes Produktangebot aus den Bereichen Dekorationen, Haus & Garten-Artikel, Accessoires für das Haus, Reit- und Landmode, Interieur und Tierartikel, die überwiegend zum Traum vom Landleben passen. Das alles lässt sich auf den Country Days finden und noch viel, viel mehr. Zum Beispiel individuell aus hölzernen Kabeltrommeln gebaute Strandkörbe oder die besonderen Fadenbilder, die das Start-up Unternehmen von Justus Basler und Felix Jordan präsentieren und die ein absoluter Magnet auf der ländlichen Flaniermeile sind.

Country Days in Verden Die Verdener "Country Days" präsentieren sich in diesen Tagen den Besuchern von „Verden International – Pferdesport mit Ambiente" als Landmesse. Reitsportler und Pferdeliebhaber werden außerdem mit vielfältigsten Informationen versorgt und fachkompetent über Themen wie Pferdehaltung, Hufpflege, Pferdeausbildung, Fütterung oder auch über gesundheitliche Probleme informiert und beraten. © Mediengruppe Kreiszeitung / Christel Niemann Denn die Kunstwerke der Jungunternehmer sind nicht nur besonders und besonders schön anzusehen, sondern auch technische Meisterwerke. "Die Idee entstand, als ich mit meinen Geschwistern ein ausgefallenes Geschenk für den 50. Geburtstag meines Vaters gesucht habe“, erzählt Justus. Er habe sich und seine Geschwister auf einzigartige Weise darstellen wollen und zwar in Form eines spektakulären Bildes. Bei Recherchen im Internet sei er dann auf den Do-It-Yourself-Trend "String-Art" gestoßen und habe sich außerdem der Fadenbilder aus Kinderzeiten erinnert. Derart inspiriert, wurde daraus zunächst ein Geschenk und unisono das Start-up Unternehmen FADENFELD, für das Basler auch den Algorithmus „der wird ständig verbessert“ für die Herstellung der Fadenkunst entwickelt hat. Außerdem haben sie eine Maschine entwickelt, die die Nägel eigenständig mit Fäden umwickelt. Doch bei den Country Days ist nicht nur Shoppen angesagt. Drumherum laden zahlreiche Stände mit Leckereien und Getränken zum Verweilen ein. Auch für die Kinder ist bestens gesorgt. Beispielsweise hat das Deutsche Pferdemuseum gleich mehrere Aktionen im Angebot, die sogar von Erwachsenen angenommen werden.

Christel Niemann