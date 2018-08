„Liebevoll“: Café in Buchhandlung bietet Beilagen zum Roman

Inhaberinnen laden zur Eröffnung

+ © Niemann Anke Böse und Daniela Bartels freuen sich, dass ihre Idee schon jetzt gut ankommt. © Niemann

Verden - Noch ist eine der Scheiben am Gebäude der Buchhandlung Vielseitig verklebt, doch schon Samstag kehrt neues Leben in das Gebäude in der Großen Straße ein: Daniela Bartels eröffnet dort das Café „Liebevoll“ und setzt damit gemeinsam mit den Buchhändlerinnen Anke Böse und Kristine Westphal auf ein Konzept, das es so in Verden noch nicht gibt. „Kaffee trinken und dazu in einem Buch schmökern, das hat so etwas Gemütliches; es passt einfach gut zusammen“, finden die Inhaberinnen.