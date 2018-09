Verden ist bunt - große Demo gegen Flüchtlings-Drama und Fremdenhass

Verden - Verden ist bunt und soll bunt bleiben - wie könnte die Allerstadt das besser unter Beweis stellen als mit einer großen Party? Die stieg ab Dom mit einem friedlichen Demonstrationszug durch die Innenstadt, flankiert von Musik, vielen Teilnehmern, Rednern und einem Open Air im Allerpark.

Dabei war es eine Party mit ernstem Hintergrund, denn die Organisatorinnen Jeanette Atherton und Birgit Behrmann, erste Vorsitzende des Vereins „Verden hilft“, wollen damit auf das Elend der Flüchtlinge aufmerksam machen.

„Das Sterben im Mittelmeer ist unerträglich. Über 18.000 Flüchtlinge sind seit Anfang des Jahres im Mittelmeer ertrunken“, erklären die Frauen betroffen. Es dürfe nicht angehen, dass Rettungsschiffe ziellos vor den Küsten schifften, weil sie mit den geretteten Flüchtlingen an Bord nicht anlegen dürften und die europäische Politik nichts unternehme.

Migration sei schließlich zu einem Teil der Gesellschaft geworden. Die Initiatorinnen und ihre Mitstreiter forderten daher sichere Fluchtwege, sowie maßgebliche Unterstützung und Ausweitung von staatlicher und privater Seenotrettung sowie die Freisetzung der Rettungsschiffe.

In Verden kein Platz für Fremdenhass

Außerdem müssten die Helfer, die auf dem Mittelmeer Menschenleben retten, entkriminalisiert werden. Die Redner – Birgit Behrmann, Dörte Liebetruth (SPD-Landtagsabgeordnete), Gerd Voss (Prediger der Landeskirchlichen Gemeinschaft), Axel Sonntag (Amnesty-Gruppe Verden) sowie Vertreter von Seebrücke, Lifeline und weiteren Gruppierungen, wiesen ebenso einmütig wie mit Nachdruck auch darauf hin, dass sich die anfängliche Willkommenskultur teils ins genaue Gegenteil gekehrt habe und es werde eine „Politik der Abschottung“ bejaht.

Auch die deutschen Waffenexporte in Krisenregionen und der zunehmende Rassismus wurde von Rednern wie Demonstranten kritisiert, die alle einen menschenwürdigen Umgang mit allen Menschen forderten. „Wir wünschen uns eine Stadt, in der niemand diffamiert und ausgegrenzt wird“, so der laute Ruf eines Teilnehmers. In Verden sei kein Platz für Fremdenhass.

nie