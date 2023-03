Borsteler in Aufruhr: „Ich zahle die Straßensanierung nicht“

Von: Heinrich Kracke

Eine Reihe Anlieger des kommenden Baugebiets in Borstel informierten sich live im Ratssaal über den Stand der Dinge. © Kracke

Ein neu geplantes Baugebiet in Verden-Borstel löst bei Anliegern wenig Begeisterung aus. Sie sorgen sich unter anderem um die Erschließung des sechs Hektar großen Areals.

Verden – Rollen die Baufahrzeuge zum größten neuen Verdener Baugebiet über eine ohnehin schon marode Straße? Müssen künftige Häuslebauer ihre vier Wände vom kommenden Investor emporziehen lassen, oder können sie eine Baufirma ihrer Wahl beauftragen? Fragen, die zu ungewöhnlichen Verhältnissen im Verdener Rathaus führten. Wo sonst gähnende Leere herrscht, war es plötzlich gut besucht. Eine ganze Anzahl Borsteler Anlieger versammelte sich auf der Empore, und so richtig begeistert von den Ausbauplänen waren sie nicht.

Stadt: 75 neue Wohneinheiten werden pro Jahr benötigt

Mehr als hundert Wohneinheiten sind auf dem sechs Hektar großen Areal geplant, auf dem aktuell noch die Gärtnerei Lienhop beheimatet ist. Ersten Plänen des Investors zufolge, der Heide-Quartier Borstel GmbH, hinter der im Wesentlichen die Firma Holzkamm steht, sollen Einfamilien-, Zweifamilien-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser empor wachsen. Sogar an die trendigen Tiny-Houses ist gedacht. Und schon war sie da, die Frage, ob Verden überhaupt ein Baugebiet solchen Ausmaßes braucht. Fachbereichsleiterin Birgit Koröde verwies auf das Wohnraumversorgungskonzept, das zumindest für die nächsten fünf Jahre gilt. „75 Wohneinheiten werden pro Jahr benötigt“, stellte sie fest. Zudem sei ein gewisser Nachholbedarf abzuarbeiten.

Immer mehr Pendler wollen in Verden heimisch werden

Aber mehr noch: „In der Stadt Verden stieg zuletzt die Zahl der Arbeitsplätze deutlich. Besetzt werden diese Jobs aktuell noch oftmals von Pendlern, aber auf Dauer wollen viele von ihnen natürlich auch in Verden heimisch werden“, sagte Koröde. Diese Klientel dürfe nicht vergessen werden. „Ferner soll der Stadtausbau möglichst in bestehenden Siedlungsbereichen mit Kita und Schule erfolgen.“ Auch da passe das Borsteler Projekt.

Zustimmung kam jedenfalls aus der Politik. „Grundsätzlich begrüßen wir die Pläne“, sagte Lars Brennecke (CDU). „Eine gute Entwicklung“, befand Carsten Hauschild (SPD). „Grundsätzlich dafür“ war auch Rasmus Grobe (Grüne). „Wir können froh sein, dass nach dem Ende des Gärtnerei-Betriebs keine Gewerbebrache entsteht“, ergänzte Wjatscheslaw Slaschjow (FDP). Einstimmig wurde der sogenannte Aufstellungsbeschluss auf den Weg gebracht, der Startschuss zur Planungsphase, in deren Verlauf mindestens einmal der Bürger das Wort hat.

Mobilität und Lärm: Vieles muss noch geprüft werden

Erste Themen, die innerhalb eines Jahres abgearbeitet werden müssen, kamen schon jetzt auf den Tisch. Diverse Dinge seien zu prüfen und abzuwägen, sagte etwa Grobe. Unter anderem sei die Mobilitätskomponente des Baugebiets mit Carsharing und E-Ladestellen nicht nur jetzt ins Feld zu führen, sie müsse auch bei der Vermarktung offensiv vertreten werden. Genereller ging Claudia Schlosser (SPD) mit dem Projekt um. „Lärmbelastung, Verkehrsbelastung, das sind wichtige Bestandteile, die exakt abzuarbeiten sind.“ Sie gehe davon aus, sagte sie, mit den kommenden Gutachten und über die Bürgerbeteiligung werde ein für alle akzeptables Ergebnis erreicht.

Das sahen die Zuhörer zum Teil anders. „Wir müssen davon ausgehen, der ganze Baustellenbetrieb und anschließend der Verkehr aus dem Baugebiet, er verläuft über das Hackfeld. Über eine Straße also, die ohnehin schon in keinem so guten Zustand ist“, wandte etwa Karl-Emil Hansen ein. Wer zahle nachher die Sanierung der Straße?, fragte er, und schloss einen schon mal aus. Sich. „Wir mussten schon anteilig für einen Spielplatz zahlen, der nie richtig genutzt wurde. Jetzt ist genug.“ Auch für Hans-Jürgen Klauner war die Zuwegung bei der anschließenden Einwohnerfragestunde ein Thema. „Warum verläuft sie nicht über die Straße Im Drögen Moor?“ Antworten gab es keine. „Hinweise erwarten wir aus einem Verkehrsgutachten“, erwiderte Koröde.

Sind Häuslebauer an ein bestimmtes Unternehmen gebunden?

Mehr als 100 Wohneinheiten sollen auf dem Gelände der Gärtnerei Lienhop eines Tages Platz finden. Unklar noch, wie die Verkehrserschließung läuft. © Kracke

Unklar auch, wer nachher die Gebäude erstellt. „Sind die Interessenten an den Investor gebunden, oder können sie frei entscheiden?“, fragte etwa Vanessa Galli. Dass es zu einer sogenannten Bauträgerbindung komme, stehe keineswegs fest, entgegnete die Bau-Fachbereichsleiterin. Koröde: „Bisher jedenfalls war es unüblich. Bei solch großen Baugebieten ist es in Verden noch zu keiner Bauträgerbindung gekommen.“

Ortsrat hat dem Projekt bereits zugestimmt

Zuvor hatte sich bereits der Borsteler Ortsrat hinter den Startschuss zu diesem Projekt gestellt. Ebenfalls einstimmig. Einerseits werde die Initiative begrüßt, besonders fand auch das Energiekonzept mit weitgehend klimaneutraler Wärmeversorgung Anklang, andererseits brauche man Antworten auf noch offene Fragen. Ist eine Erschließung über das Gewerbegebiet an der Max-Planck-Straße möglich? Wie sollen die Öffis an das Baugebiet angebunden werden? Reichen die Parkplätze wirklich aus, auch für den Besuchsverkehr? Erst wenn hier Antworten vorliegen, könnten weitere Schritte gegangen werden. Bei einem Punkt hat der Ortsrat indes schon ganz klare Vorstellungen. Bei den vorherrschenden Farben. „Fassaden und Dächer dürfen nicht nur in Schwarz und Weiß zugelassen werden.“