Umfeld des Verdener Bahnhofs wird neu- und umgestaltet

Verden - Der ZOB am Bahnhof Verden und das Umfeld bekommen ein komplett neues Gesicht. Drei Jahre, so die Planer, wird das „Lifting“ dauern, danach soll alles schöner, besser und vor allem barrierefrei sein. Start der Arbeiten, so der Zeitplan, ist noch im April diesen Jahres. Verkehrsbehinderungen sind mit Beginn des Projektes unausweichlich. „Es wird ein Geduldsspiel“, so Bürgermeister Lutz Brockmann im Ausschuss Straßen und Stadtgrün.

In sechs Bauabschnitte, verteilt auf 2017 bis 2019, haben die Stadtplaner das Projekt aufgeteilt. Den Anfang machen die Arbeiten zwischen Georgstraße bis zur Einfahrt am Zentralen Omnibus Bahnhof (ZOB).

„Auf der Strecke werden Kanal und Straße neu gemacht“, so Planerin Stephanie Weber vom Fachbereich Straßen und Stadtgrün. Die Maßnahme dürfte relativ flott über die Bühne gehen. Ebenfalls noch in diesem Jahr rücken die Bauarbeiter auf dem Bahnhofsvorplatz an, wo der sogenannte Kiss + Ride-Parkplatz angelegt sowie der südliche Zugang zum Bahnsteig barrierefrei gestaltet wird. „Am Sonnabend müssen zwecks Vorbereitung in dem Bereich die Bäume gefällt werden“, warnte Volker Buschhoff schon mal vor.

Im Mittelpunkt: Neubau der ZOB-Anlage

Viel vor haben die Verantwortlichen 2018. Neben weiteren Kanal- und Straßenbauarbeiten an der Bahnhofstraße steht im Mittelpunkt der Neubau der ZOB-Anlage. Planerin Stephanie Weber stellte dem Ausschuss dazu eine Lösung vor, bei dem in das gläserne Dach über der Mittelinsel eine Fotovoltaikanlage eingearbeitet wird. „Das Projekt ist mit den Stadtwerken abgesprochen, uns würden keine zusätzlichen Kosten enstehen“, so Weber. Die Ausschussmitglieder stimmten der Idee zu.

Der Neubau der Parkpalette sowie weitere Umgestaltungen im Straßenbereich prägen das Jahr 2019. Dabei dürfte insbesondere der Bau der Parkpalette mit 129 Stellplätzen auf vier Halbetagen eine besondere Herausforderung sein. „Während der Bauphase ist in dem Bereich parken nicht möglich. Es fallen damit etwa 100 Stellplätze weg“, so Brockmann. Da im Zuge der Neugestaltung des ZOB die Busse auf den jetzigen Parkplatz ausweichen müssen, sei schon in dieser Phase ebenfalls mit Einschränkungen zu rechnen, erläuterte Brockmann. „Wir werden für diesen Zeitraum ein eigenes Konzept der Verkehrsführung entwickeln“, versprach der Bürgermeister. Dennoch müssten Anlieger und Anwohner Umwege in Kauf nehmen.

Für etwa fünf Millionen Euro haben die Planer der Stadt Verden bei der Landesnahverkehrgesellschaft Föranträge für die Umsetzung des Neu- und Umbaus bewilligt, bislang dürfen sie mit Zuschüssen von circa 2,4 Millionen Euro rechnen. Nicht förderwürdig ist der ursprünglich auf dem Bahnhofsvorplatz angedachte Brunnen mit Fontäne (circa 126. 000 Euro). Das Projekt wurde daher ersatzlos gestrichen.

Die Ausschussmitglieder stimmten der gesamten Vorlage inklusive Änderungen zu. Der Stadtrat entscheidet am 7. März.

mw