Bachsche Musik zum Ausklang der Festtage im Dom

Verden - Von Ilse Walther. Es ist schon ein schöner Brauch, Konzerte in die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester zu legen. Und so war die Aufführung des Weihnachtsoratoriums mit den Kantaten 1 bis 3 am Samstag ein wunderbarer Ausklang der Festtage, man hatte keine Hektik, im voll besetzten Dom war die entspannte Ruhe zum Zuhören richtig auffällig.

Tillmann Benfer hatte wieder das großartige Barockorchester Concerto Bremen gewinnen können, dieses größtenteils auf Barockinstrumenten musizierende Ensemble, das vom ersten Ton an die Zuhörer in feierliche Stimmung versetzte. Einen besseren Partner an den Pulten hätte man sich nicht wünschen können. Auffällig war auch das mit herrlichen Instrumenten besetzte Bläserensemble, und die diversen Instrumentalsoli bei den Arienbegleitungen waren Höhepunkte.

Der stattliche Domchor war sehr gut disponiert, sang durchweg klangschön, homogen und mit Ausdruck. Vor allen Dingen die so empfindsam gestalteten Choräle brachten die Sängerinnen und Sänger in dichter Wärme.

Das Weihnachtsoratorium hat vor allen Dingen in der zweiten und dritten Kantate die polyfonen Chöre „Ehre sei dir Gott“, „Lasset uns nun gehen“ und „Herrscher des Himmels“, farbig gerade mit den drei Trompeten unterstützt, und da waren so kleine Ungenauigkeiten zu hören, die aber das Gesamtbild einer in sich geschlossenen Aufführung nicht mindern konnten. Gelegentlich hätte der Chor hier auch klanglich mehr aus sich herausgehen können. Insgesamt aber steigerte sich der Chor immer mehr, man spürte die Freude an dieser Gestaltung.

Wieder eine gute Hand hatte Tillmann Benfer mit der Auswahl der Solisten. Ganz großartig war hier die Rolle des Evangelisten mit dem Tenor Knut Schoch besetzt. Mit welcher Mühelosigkeit und mit welcher Überzeugungskraft er seine wunderbar warme, makellos geführte Stimme einsetzte, bewegte sehr. Die meisten Passagen sang er auswendig und froh, bei der oft gefürchteten Arie „Frohe Hirten, eilt, ach eilet“ mit der vorzüglichen Begleitung durch die Traversflöte und dem sensiblen Basso continuo ließ der Sänger seine Stimme bruchlos laufen, einfach meisterlich.

Die Altistin Mechthild Seitz bewegte durch ihr so einfühlsames und inniges Singen, ihr nahm man die mütterliche Wärme in ihrer Arie „Bereite dich, Zion“ mit dem vorangegangen Rezitativ „Nun wird mein liebster Bräutigam“, das empfindsam wiegende „Schlafe mein Liebster“ und die Arie „Schließe, mein Herz“ sehr ab, auch wie sie jeweils aus dem Pianissimo heraus diese Arien aufblühen ließ. Sie ließ ihre Stimme mühelos und rein fließen.

Seine Rezitative sang der Bassist Peter Frank in großer Würde und einfühlsam. Die berühmte Arie „Großer Herr, o starker König“ gelang makellos, klangschön und überzeugend und im besten Miteinander mit dem Trompeter, der durch sein farbiges und klangintensives Spiel ein ebenbürtiger Partner für den Sänger war. Auffällig war, dass der Bläser hier eine Naturtrompete spielte und nicht die sonst übliche kleine Bachtrompete.

Ganz großartig gestalteten auch die beiden Oboen da Caccia die Begleitung des Basses und der Sopranistin Miriam Meyer bei „Er ist auf Erden kommen arm“. Die Sängerin bot ihre Rezitative des Engels mit intensiv klangvoller und reiner Stimme und im ausgereiften Zusammengehen mit dem Tenor.

Der erste Geiger spielte seinen Solopart in der Arie „Schließe mein Herz“ empfindsam und stimmungsreich. Das vorzügliche Basso continuo-Team mit Fagott, Orgel, Cello und Kontrabass bestach durch die einfühlsame Gestaltung der Arien. Der Paukist begeisterte mit pointiertem, mitreißendem Spiel.

Vor das Weihnachtsoratorium hatte Tillmann Benfer die Bachkantate „Sie werden aus Saba alle kommen“ (BWV 65) gestellt, die der Komponist zehn Jahre vor dem Oratorium geschrieben hatte. Hier fiel gleich die besondere Instrumentalbesetzung auf mit zwei Naturhörnern, zwei Blockflöten, zwei Oboen da Caccia, Streicher und Basso continuo. Sie begannen mit einem sehr frohen und melodiösen Vorspiel, ausgewogen und mit Freude musiziert.

Den leicht gestuften Choreinsatz brachte der Domchor mit sauberen Einsätzen und klaren Koloraturen und endete diesen mit einem festlichen Unisono. Der Choral war dicht und homogen, das Bassrezitativ überzeugend dicht und klar, die Arie „Gold und Ophir“ mit der lebhaften Begleitung von Oboen und Continuo-Gruppe froh und makellos schön.

Auch hier überzeugte Knut Schoch als Evangelist. Seine Arie „Nimm mich dir zu eigen“ brachte er überzeugend und mühelos. Dasselbe gilt für die Begleitung von Block- und Traversflöte, Hörner mit Streichern, alles wunderbar farbig und wiegend. Den Schlusschoral trug der Domchor feierlich vor. Eine gut gewählte Einstimmung auf das folgende Oratorium. Tillmann Benfer dirigierte das Ensemble gewohnt inspirierend und empfindungsreich. Nach dem festlichen Schluss-chor der dritten Kantate „Herrscher des Himmels“ hielt Tillmann Benfer inne, und dann brach der Applaus los, ein Dank für einen wunderbaren Abend mit Bachscher Musik, herrlichen Solisten, bestens disponiertem Orchester und einem festlich singenden Domchor.