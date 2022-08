Mit Ulrich Eggers Ruhestand verlässt viel Wissen die Kläranlage Verden

Von: Florian Adolph

Ulrich Eggers verlässt nach 38 Jahren die Kläranlage: Bürgermeister Lutz Brockmann (vorne rechts) verabschiedete den städtischen Mitarbeiter im Beisein von (hinten v. l.) Betriebsleiter Uwe Gerdes, Sandra Englisch vom Personalrat und Schichtleiter Andree Cordes. © Florian Adolph

Ulrich Eggers von der Kläranlage Verden wurde im Rathaus von Verdens Bürgermeister in die Altersteilzeit mit anschließender Rente verabschiedet.

Verden – Eigentlich soll Ulrich Eggers ja erst mit dem Jahr 2023 in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit eintreten, um dann am 30. November 2024 auch förmlich in Rente zu gehen, aber wegen seiner angesparten Urlaubstage und Überstunden, ist er „schon jetzt raus“. Das allein sollte ausreichen, um seine Hingabe für den Job zu belegen. Mehr als 38 Jahre hat er im städtischen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gearbeitet. „Ich hab nie einen Tag gehabt, der genauso war wie ein anderer“, sagt Eggers über seine Tätigkeit bei der Kläranlage.

Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann hat Ulrich Eggers am Dienstag im Beisein einiger Kollgen verabschiedet. „Sie haben immer eine Lösung gefunden. Mit großem Bedauern und guten Wünschen lassen wir sie daher gehen“, sagte der Bürgermeister feierlich. „Ich wünsche, dass ihre nächste Lebensphase noch besonders lang wird und sie vielleicht auch etwas Neues für sich entdecken.“

Der angehende Ruheständler wurde am 1. Januar 1984 bei der Kläranlage als gelernter Maschinenschlosser eingestellt. Ein Bekannter habe ihm erzählt, dass dort jemand gesucht wird. „Ich bin hingegangen und hab mich vorgestellt“, erzählt Eggers. „Du kannst morgen anfangen haben die gesagt. Aber ich konnte erst ab dem ersten Januar. Da hieß es: Dann fang eben da an.“

Zunächst bot man ihm nur befristete Zeitverträge an. 1986 schloss Eggers erfolgreich einen Klärwärter- Grundkurs ab und als im selben Jahr dann eine neue Stelle auf der Kläranlage geschaffen wurde, änderte sich sein Arbeitsverhältnis in ein unbefristetes. Anfang 1991 absolvierte Eggers zusätzlich noch die Ausbildung als Ver- und Entsorger.

Der scheidende Kollege habe immer für gute Stimmung gesorgt, berichtete die Abordnung aus der Kläranlage. „Er war immer gut gelaunt, handwerklich begabt und blieb auch bei Stress gelassen.“ Flexibel musste Eggers ebenso sein: „Wir konnten in der Kläranlage nicht immer erst lange überlegen, sondern mussten oft sofort handeln“, berichtet er.

Bereitschaft zu Nacht- und Wochenendarbeit gehörte zum Job ebenfalls dazu. So erinnert sich Eggers noch an Zeiten zu denen es nötig war das ganze Wochenende in der Anlage zu verbringen. Seine Familie hatte ihn dann dort besucht.

Er selbst beschreibt sich als „Mädchen für alles“. Neben der Tätigkeit als Maschinenschlosser arbeitete er auch im Labor sowie seit 1988 als Schichtleiter. Er kümmerte sich außerdem um die Pumpwerke und war von 2015 bis 2016 Vertretung des stellvertretenden Betriebsleiters.

Durch sein Ausscheiden werde eine große Lücke entstehen, sagen seine Kollegen, weil mit ihm viel Wissen weggeht. Bei Kaffee, Tee oder anderen Getränken unterhielten sie sich über die vergangenen Arbeitsjahre. Thema war dabei die Entwicklung der Technik: „Bei Stark-regen sind wir früher immer alle Pumpwerke abgefahren, um zu gucken, ob sie laufen. Heute können wir das auf dem Computer nachsehen“, bemerkt Eggers.

Auch sprachen die Kollegen Probleme an, die entstehen, wenn Reinigungstücher und andere Hygieneartikel achtlos die Toilette hinuntergespült werden und dann die Pumpen verstopfen. Diese Probleme zu lösen sei zeitaufwendig, unangenehm zu beseitigen und ein großes Problem nicht nur in Verden. „Viele denken: Ach das eine Tuch tut nicht weh“, sagte Eggers. „Aber wenn das viele Menschen machen, sammelt sich schnell genug an, um zu einem Problem zu werden.“

So manches Mal kam auch von den Bewohnern Verdens der Wunsch, man möge doch den Geruch abstellen. Diese Leute hat Eggers gerne mal durch „seine“ Kläranlage geführt, um ihnen zu zeigen, warum das nicht geht. Er hat auch immer gerne Führungen für Schulklassen und Kindergärten gemacht. Das ist etwas, dass er sich vorstellen kann, vielleicht auch als Rentner weiterzumachen.

„Der Jüngste, den ich je da hatte, war ein fünfjähriger Junge“, erzählt Eggers. „Der wollte wissen, wie eine Kläranlage funktioniert. Ich hab mit ihm dann eine Einzelführung gemacht. Er hat tolle Fragen gestellt.“

Zum Abschluss bekam Ulrich Eggers noch von Verdens Bürgermeister einen Blumenstrauß überreicht sowie ein kleines Geschenk. Es bestand aus einer Kaffeetasse und einem Frühstücksbrett: „für die langen Vormittage als Rentner“.