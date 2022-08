„Die Aller hat uns wieder versöhnt“

Von: Heinrich Kracke

Der erste Eindruck der Reiseblogger Biggi Brauer und Florian Westermann von Verden, selbstverständlich im Bild festgehalten. © Phototravellers.de

Verden aus der Sicht von außen: Reiseblogger nehmen die Stadt unter die Lupe

Verden – Am Anfang ahnten sie nichts, selbst am Tag der Anreise gehörte so etwas wie Verden noch zu den böhmischen Dörfern, für sie zumindest. „Nie was davon gehört, und von der Aller auch nicht.“ 24 Stunden und einige Begegnungen mit den Einwohnern später waren Biggi Bauer und Florian Westermann schlauer. „Dieses schöne Städtchen können wir unseren Lesern nur empfehlen.“ Reisejournalisten der etwas anderen Art sind die beiden Münchner. Einen vielgelesenen Blog unterhalten sie. Ganz Deutschland vom südlichsten bis zum nördlichsten Punkt haben sie in diesem Sommer erkundet. 1650 Kilometer mit dem Fahrrad in 26 Tagen. Und im Grunde hat Verden die Bike-Tour sogar gerettet. Am Ende profitieren schließlich beide Seiten. Die Pedalritter konnten ihre ehrgeizige Reise fortsetzen, die Verdener bekamen die Sicht von außen aufgezeigt.

Auf dem Weserradweg tourten sie, zunächst noch am Fluss, wie Biggi Brauer süffisant erklärt, anschließend dann abseits des Stromes, von Nienburg aus meist abseits, meist auf Strecken, auf denen sie viel Landschaft, aber kein Wasser sahen. „Die Aller hat uns wieder versöhnt. Sehr schön, wie sie an der Stadt entlang plätschert, der Fluss, von dem wir bisher keine Vorstellung hatten.“ Auf den Kilometern zuvor sei ihnen indes nicht langweilig geworden. „Wohin wir auch kamen, erlebten wir Überraschungen.“ Die Störche zum Beispiel. „Wir haben viele gesehen. So etwas kennt man in dieser Zahl in Bayern nicht.“

Oder die Norddeutschen an sich. Spröde? Wortkarg? Brauer und Westermann trafen auf ganz andere Charaktere. „Je weiter wir nach Norden kamen, desto freundlicher die Menschen.“ Irgendwo eine Weggabelung, an der sie hielten, und auf einen Passanten trafen, und schon war es geschehen. „Sie haben uns von der Landschaft erzählt, haben uns ihre Region schmackhaft gemacht, haben uns viele Tipps gegeben, was wir unbedingt anschauen sollten.“ Für die beiden Süddeutschen eine ganz neue Erfahrung. „Ich kann mir nicht vorstellen, in München stellt sich jemand hin und erklärt Urlaubern etwas über die Stadt.“

Irgendwann lag die Südbrücke vor ihnen mit dem Panoramablick über Aller und Bollwerk und Dom. Und ein paar Meter weiter die nächste Überraschung. „Verden mit seinen wunderschönen, geschmückten Hausfassaden, was wir gar nicht aus Südbayern kennen, und der imposante Dom haben mir sehr gut gefallen. Natürlich haben wir den Steinernen Mann in der Fassade des Doms entdeckt. Auch der Domplatz mit seinen kleinen Cafés ist ein tolles Kleinod.“ Und auch hier wieder die Menschen, die von ihrer Stadt erzählen. „Einen Besuch des Doms haben sie uns empfohlen. Tatsächlich, ein faszinierendes Ziel. Die rote Decke etwa. Wunderschön!“ Einen ganzen Nachmittag haben sie in der Altstadt zugebracht, und langweilig, nein, gelangweilt fühlten sie sich nicht. „Die Hufeisen etwa, die in die Gehsteige eingelassen sind, eine sehr schöne Idee. Ein guter Hinweis auf den Begriff Reiterstadt.“

Hilfe in Verdener Fahrradwerkstatt: „Unsere Bike-Tour war gerettet.“ © Phototravellers

Für einige Augenblicke vergaßen sie sogar die Sorgen, die sich auf den Kilometern vor Verden eingestellt hatten. Es knackte. Das Fahrrad Florian Westermanns knackte. Die mittleren Gänge ließen sich nicht mehr einschalten. „Der Fahrradladen Aller-Räder in Verden hat unsere Bike-Tour gerettet. Die beiden Jungs dort haben in kürzester Zeit mein Fahrrad wieder repariert. So konnten wir unsere lange Tour quer durch Deutschland bis nach Sylt fortsetzen.“

Auch die Gastronomie habe sie nicht enttäuscht. Übernachtet haben sie im Hotel Höltje. „Außerdem machten wir noch Stopp in der Kaffeerösterei Diers und waren sehr beeindruckt von der tollen Auswahl. Der Kuchen, der Kaffee sowie die heiße Schokolade waren ein Traum.“ In Richtung Bremen setzten sie schließlich ihre Reise mit Muskelkraft fort.

Irgendwann werden die Bilder von der Tour in ihrem Reiseblog Phototravellers.de zu sehen sein. Eine der Rubriken darauf: 100 magische Orte in Deutschland, die du sehen musst. Celle ist dabei, der Bremer Schnoor ebenfalls. Und? Wird diese Liste nach der Tour vom Haldenwanger Eck bei Oberstdorf nach List auf Sylt neu angefasst werden müssen? Hat Verden eine Chance? Florian Westermann schmunzelt. „Wir planen eine Liste der schönsten Orte in den einzelnen Bundesländern. In Niedersachsen ist Verden auf jeden Fall dabei.“

Ein Urteil, das fundiert ist. Gegründet im Jahr 2010 gehört Phototravellers.de eigenen Angaben zufolge mit über 750 000 Lesern im Monat zu den reichweitenstärksten Reiseblogs im deutschsprachigen Raum. Biggi Bauer und Florian Westermann verzaubern mit atemberaubenden Landschaftsfotos, spektakulären Wanderungen, Outdoor-Abenteuern und geben viele nützliche Foto-Tipps. Die beiden reisen aber nicht mehr alleine. Inzwischen besteht Phototravellers aus einem großen Team aus reisehungrigen Weltenbummlern, die alle für den Blog schreiben und reisen.

Die beiden Gründer des Portals sind vom Fach. Biggi Bauer ist Reisejournalistin, Video Creator und Social Media-Expertin. Nach Stationen beim Radio, dem Fernsehen und einem großen Verlag hat sie Anfang 2018 den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Sie mag es, ferne Länder und fremde Kulturen zu entdecken, sagt sie. Ihre absoluten Lieblingsländer sind Italien, Island und Irland. Florian Westermann ist Reisejournalist, Fotograf und (ehrenamtlicher) Bergwanderleiter. Nach vielen Jahren in großen Wirtschaftsredaktionen hat auch er Anfang 2018 mit Phototravellers den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Fotografieren und die Berge sind seine Leidenschaft, sagt er. Zahlreiche Ausstellungen in München und Berlin zeigten seine fotografische Kunst. Er war schon unzählige Male in Nordamerika, ist aber auch immer wieder fasziniert von den nordischen Ländern, Italien und natürlich von Deutschland.