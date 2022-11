Sandwich & Co nun in Verden-Hönisch

Von: Christel Niemann

Teilen

Inhaberin Birgit Thomas übernahm Sandwich & Co vor 15 Jahren. © Niemann

Der Party- und Cateringservice Sandwich & Co hat ein neues Domizil: das Imbissgebäude an der Nienburger Straße in Hönisch.

Verden – Der Catering- und Partyservice Sandwich & Co hat sein bisheriges Zuhause in Verden Ecke Windmühlenstraße/Marienstraße geräumt und ist nach Hönisch in die Nienburger Straße 35 umgezogen.

Die zuvor als Imbiss genutzten Räume bieten Inhaberin Birgit Thomas ausreichend Platz, und der zuvor herrschende Mangel an Parkplätzen ist am neuen Standort ebenfalls kein Thema mehr.

Ein großer, aber ein wohlüberlegter Schritt

„Der Umzug ist mir nicht leichtgefallen und für mich ein großer Schritt. Aber ein wohlüberlegter“, sagt Thomas, die seit drei Tagen am neuen Standort arbeitet. Dort, wo zuvor klassische Imbissgerichte und Hausmannskost serviert wurden, gibt es zukünftig den Party- und Lieferservice mit einem umfangreichen Angebot.

„Das Ladenlokal ist für diese Zwecke sehr geeignet“, sagt Thomas. Tische und Stühle hat sie entfernt, damit sie und ihr Team sich entsprechend ausbreiten können. „Wir hatten auch am alten Standort ausreichend Platz zum Arbeiten, aber hier ist die technische Ausstattung um einiges besser und, was ein weiterer großer Vorteil ist, sämtliche Gerätschaften sind noch relativ neu“, so die Chefin.

Kein Restaurantbetrieb mehr

Drinnen werden am neuen Standort keine Kunden mehr bewirtet, es soll aber ab Januar 2023 Frühstücksvarianten und Kaffee „to go“ geben. „Und in der warmen Jahreszeit will ich auch die schöne Außenterrasse nutzen“, erzählt Thomas, der eine Nutzung für private Feiern vorschwebt. „Drinnen könnte das Büfett stehen und draußen wird gegessen und gefeiert“, so ihre Vision.

Das neue Domizil an der Nienburger Straße bietet dem Partyservice mehr Platz zum Arbeiten. © Niemann

„Ich habe schon immer gerne gekocht und Speisen angerichtet. Das ist mein Ding“, sagt Thomas, die Sandwich & Co vor 15 Jahren von der einstigen Gründerin übernommen hat. Der Begriff „Mundpropaganda“ sei damals von Bedeutung gewesen. „Den Kunden hat es geschmeckt und sie sprachen darüber, sodass es den Betrieb im kommenden April schon 25 Jahre in Verden gibt.“

Sandwich & Co habe viele Stammkunden, darunter etliche Firmen mit Anspruch, berichtet Thomas nicht ohne Stolz. Mit dem Ergebnis, dass nicht nur Verdener, sondern auch Kunden aus der Region den Weg zu ihr fänden.

Und wie wird der Laden am neuen Standort heißen? „Sandwich & Co bleibt. Das Werbeschild ist längst bestellt und wird hoffentlich zeitnah geliefert und angebracht.“