Verbindung von Film und Musik

Verden – Die Bläserklasse 6 des Domgymnasiums lernt in einem außergewöhnlichen Workshop ihre Instrumente von einer ganz neuen Seite kennen. Seit Mittwoch arbeiten die Schüler gemeinsam mit den drei Profimusikern Anne Bischof (Querflöte, Bassflöte), Sebastian Wendt (Bassklarinette, Kontrabassklarinette, Basssaxophon) und Tilman Wolf (Klavier, Rhodes) vom Crispr.kollektiv für ein Konzert im Rahmen des Projektes „Aus der Ferne – Nachhall“ zusammen. Die Kinder stellen ihr Improvisationstalent unter Beweis, indem sie ausgewählte Filmsequenzen begleiten.

In einer Zeit, in der nationalistische Strukturen im europäischen Raum immer mehr um sich greifen, möchte sich das Projekt mit Komponisten beschäftigen, die sich gegen autoritäre Regimes aufgelehnt haben. So stehen Werke von Luigi Nono, Paul Dessau, Iannis Xenakis und Gideon Nxumalo im Mittelpunkt. Der Lebensweg dieser vier politisch aktiven Komponisten war immer wieder von Migration und Ortswechseln bestimmt. Auch der Workshop am Domgymnasium greift das Thema auf. Die Filmszenen, die die Schüler mit einem Klangteppich unterlegen, stammen aus dem 1930 entstandenen sowjetischen Propagandafilm „Enthusiasm“ von Dziga Vertov.

„Es läuft gut. Die Kinder sind fokussiert und haben viele Ideen. Manchmal denke ich, das ist viel zu kompliziert, aber sie kriegen es schließlich doch hin“, ist Anne Bischof beeindruckt.

32 Sechstklässer, aufgeteilt in drei Gruppen, sind beim Workshop dabei. „Wir haben den Kindern möglichst viele Freiheiten gelassen, selbst etwas zu entwickeln“, sagt Tilman Wolf. Gemeinsam mit den Musikern haben die Schüler überlegt, wie sie die verschiedenen Stimmungen ausdrücken können.

„Freies Improvisieren ist für die Kinder ein Novum, aber sie haben sich darauf eingelassen“, freut sich Musiklehrerin Iris Krüger. Gebannt schauen die Kinder auf die Leinwand. Marschierende Soldaten ahmen sie mit ihren Füßen nach. Das Rattern der Lok, ein schriller Pfeifton oder der gleichmäßige Arbeitstakt der Männer – durch den Klangteppich, mit dem die Schüler die Filmsequenz untermalen, entsteht eine eindringliche, oft bedrohliche Stimmung.

Um die gewünschten Effekte zu erreichen, nutzen die Schüler ihre Fantasie. Florian hat den Milchaufschäumer seiner Mutter entführt, um das Geräusch einer Rüttelmaschine nachzuahmen. Der Pfeifton des Dampfes entsteht mit Hilfe einer Eichel. Johannes hat herausgefunden, dass sein Horn mit einem Dämpfer die passenden Töne erzeugt. Andere spielen ihre Instrumente ohne oder mit nach unten gedrehtem Mundstück. „Wir haben den Kindern einiges angeboten, sie haben selbst überlegt was sie anwenden möchten“, so Krüger.

Nun freuen sich alle auf die Aufführung, auch wenn einige schon etwas nervös sind. Die Generalprobe ist heute bei einem schulinternen Konzert. Zur Matinée morgen, Sonnabend, 26. Oktober, 11 Uhr, in der Aula des Domgymnasiums, sind alle Interessierten eingeladen. Der Eintritt beträgt zehn, ermäßigt fünf Euro. Im Anschluss gibt es bei einem Brunch die Gelegenheit, die Künstler kennenzulernen. ahk