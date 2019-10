Verband feiert sich in Gala selbst

Verden – „70 Jahre Verdener Auktionsgeschichte“ lautete das Motto des restlos ausverkauften Gala-Abends des Hannoveraner Verbandes in der Verdener Niedersachsenhalle am Vorabend der 136. Elite-Auktion. Drei Stunden lang versorgten die Auktionatoren Bernd Hickert und Frederik De Backer das Publikum nicht nur mit viel Fachwissen. Sie ließen alte Erinnerungen wach werden, blickten aber auch in die Zukunft.

Die Verantwortlichen des Hannoveraner Verbandes mit Hans-Henning von der Decken an der Spitze, die in den zurückliegenden Monaten nach der fristlosen Kündigung des langjährigen Zuchtleiters und Geschäftsführers Dr. Werner Schade viele Turbulenzen ertragen mussten, versuchen wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen, um neues Vertrauen bei den Züchtern, Kunden und Freunden in aller Welt zu erlangen. Der Gala-Abend war ein Schritt in diese Richtung, denn er zeigte die Bedeutung des Hannoveraner-Pferdes heute und in den vergangenen 70 Jahren.

Der Reiterverein Engter eröffnete den Gala-Abend mit einer beeindruckenden Lichterquadrille, die die Besucher begeisterte. Danach kamen mit Jürgen Winter, Klaus Bünger und der künftigen Präsidentin der Europäischen Kommission und ehemaligen Auktionsreiterin Dr. Ursula von der Leyen drei Zeitzeugen zu Wort, die auf dem „Sofa“ einiges zu erzählen wussten.

+ Ursula von der Leyen gratuliert dem Gewinner des Hans Joachim Köhler-Preises 2019, Ulrich Heuer. © Wächter Den Hans Joachim Köhler-Preis 2019 als ein erfolgreicher Aussteller auf Verdener Auktionen erhielt Ulrich Heuer aus Bienenbüttel. Die Ehrung für den Züchter nahm Ursula von der Leyen vor.

Danach wurde die Bühne freigegeben für eine große Anzahl von aktuellen Auktionspferden am Vortag der Versteigerung. Sie wurden unter Titeln wie „Das Wunder von Bern“ oder „It’s Only Rock’n Roll“ oder „Born to be Alive“ oder „Pretty Woman“ von Kathrin Dittmer, Hermann Gerdes, Thomas Schönig, Sandra Frieling und Hans-Heinrich Meyer zu Strohen vorgestellt.

+ Das Showteam Mirage Espanol und Liska Llorka sorgten beim Gala-Abend für viel Unterhaltung und stimmungsvolle Bilder. © Wächter Unter anderem war Roman Duchac als Astronaut verkleidet mit dem Auktionspferd Diakato dabei. Mit dem langjährigen Auktionsleiter Rainer Kiel, Hartmut Kettelhodt und Friedrich-Wilhelm Isernhagen wurden in einer zweiten Runde weitere Zeitzeugen präsentiert, die maßgeblich am Aufschwung des Verdener Auktionsplatzes beteiligt waren. „Ich habe seit sieben Jahren kein Mikrofon mehr in der Hand gehabt“, bemerkte verschmitzt der gut gelaunte jahrelange Ex-Auktionator Friedrich-Wilhelm Isernhagen.

+ Zeitzeugen wie Hartmut Kettelhodt, Rainer Kiel und Friedrich-Wilhelm Isernhagen hatten viel zu erzählen. © Wächter Beim Gala-Abend hatte auch der Sieger des U25 Springpokals 2019 Tim-Uwe Hoffmann mit seiner zwölfjährigen Stute Casta Lee seinen Auftritt. Sie wurde mit in den Kreis der geförderten FRH-Pferde aufgenommen. Seit Jahresbeginn trainiert der Rhader bei Hilmar Meyer in Morsum. „Das hat sich bewährt, denn Hilmar kann einen Reiter so richtig puschen“, lobte Hoffmann den Morsumer. Als Vierjährige wurde Casta Lee FRH auf der Verdener Auktion erworben und hat sich seit dem erstklassig entwickelt.

Die Höhepunkte am Gala-Abend kamen für viele Zuschauer aber erst zum Schluss. Zunächst zeigten das Showteam Mirage Espanol und Liska Llorka ihre Kunststücke und danach konnten die Besucher noch einmal Auktionsreiter aus sieben Jahrzehnten ohne Pferde bewundern. Viele bekannte Gesichter waren dabei und ließen Erinnerungen wach werden. Den Abschluss des dreistündigen Programms bildete eine farbenfrohe und wie immer super eingeübte Quadrille von acht Vererbern des Landgestüts Celle unter der Leitung von Hauptsattelmeister Ole Köhler. Dabei waren die Hengste Buckingham (Janina Tietze), Emilio Sanchez (Mike Habermann), Edward (Birte Senftleben), Lpontano (Erik Erlingsen), Viscount (Johanna Baumhus), Fürst Belissaro (Jörg Heberling), Donatus (Saskia Sophie Kunz) und Quaterhall (Wolfhard Witte), welche die Augen der vielen Pferdezüchter und Besucher in der vollen Verdener Halle glänzen ließen. jho