„Hengste & Highlights“ bei der Ver-Dinale

Am 25. Januar

+ © Ingo Wächter Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin Ingrid Klimke wird bei„Hengste & Highlights“ den Vizechampion im Nürnberger Burgpokal 2016 Franziskus vorstellen. © Ingo Wächter

Verden - Erstmals findet in diesem Jahr im Rahmen der Ver-Dinale eine eigene, unabhängige Hengstpräsentation unter dem Motto „Hengste & Highlights“ statt. Am Donnerstag, 25. Januar, ab 19 Uhr, sind in einem rund dreistündigen Programm hochkarätige Privathengste aus dem In- und Ausland zu sehen. Angekündigt sind Weltmeister, Olympiateilnehmer, Körungssieger und Bundeschampions, die ihre Schwerpunkte in der Dressur, im Springen und in der Vielseitigkeit haben.