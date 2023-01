Vemag wächst an der Weserstraße und erntet Kritik vom Nabu

+ © Markus Wienken Die Vemag baut auf dem Gelände an der Weserstraße eine 4500 Quadratmeter große Halle. © Markus Wienken

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Markus Wienken schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Das Verdener Unternehmen Vemag baut weiter an der Weserstraße....eine Grünfläche muss samt Bäumen weichen...der Nabu übt Kritik: „Ein Biotop verschwindet“, heißt es ...

Verden – Die Vemag baut an der Weserstraße. Kein Baum, kein Strauch steht mehr auf dem Gelände, zwischen Weserstraße und Maulhoop, wo sich zuvor gefühlt Fuchs und Hase gute Nacht gesagt haben. Das stößt dem Naturschutzbund Verden sauer auf: „Da wird an dieser Stelle mit einem Schlag ein riesiges Biotop vernichtet“, kritisiert Nabu-Sprecher Hans-Jürgen Maaß.

Nabu Verden kritisiert Vernichtung eines Biotops

Weiter expandieren will auf dem Gelände die Vemag Maschinenbau. „Das Unternehmen nutzt in dem Gewerbegebiet bestehendes Baurecht“, erklärt Birgit Koröde von der Stadt Verden. Die Fachbereichsleiterin weist zudem darauf hin, das im Verfahren seitens der Verantwortlichen sämtliche Belange des Naturschutzes beachtet wurden. Nach Fertigstellung der Halle sei zudem geplant, zwischen Weserstraße und Maulhoop einen cirka 20 Meter breiten Grünstreifen über das Gelände in Richtung Bürgerpark zu legen.

Vemag nutzt geltendes Baurecht in Verden

Bagger und Planierfahrzeuge haben in den vergangenen Monaten auf dem gesamten Areal, fast so groß wie ein Fußballplatz, ganze Arbeit geleistet, das Grundstück auf gesamter Länge und Breite planiert. Etliche Anwohner zeigten sich angesichts der Baumaßnahmen irritiert, kontaktierten den Nabu. Maaß ist daraufhin selbst zu der Baustelle, an der Nahtstelle zwischen Gewerbe- und Wohngebiet geeilt – und kann den Ärger der Nachbarn nachvollziehen. Den Nabu-Vertreter hat insbesondere das Ausmaß der Rodungen entsetzt. Von dem ursprünglichen Grün keine Spur mehr, stieß Maaß nur noch auf entwurzelte Bäume und Sträucher sowie kleingesägtes Holz. Maaß findet bei dem Anblick drastische Formulierungen, sieht mit den Rodungen das Engagement des Nabu gefährdet. Mit Blick auf die Bemühungen der Aktiven für den Naturschutz im Landkreis Verden äußerte der Nabu-Experte zudem sein Unverständnis: „Im gesamten Landkreis werden von freiwilligen Helfern Neuanpflanzungen gemacht. Es dauert mehrere Jahre, bis diese zu der beachtlichen Größe, wie zwischen Maulhoop und Weserstraße, heranwachsen“, so Maaß.

Verdener Vemag baut Halle von 4500 Quadratmeter

Das Unternehmen Vemag Maschinenbau ist seit Jahren auf Erfolgs- und damit auch auf Expansionskurs. „Gebaut wird auf dem Gelände eine circa 4 500 Quadratmeter großen Halle“, so Pressesprecher Bastian Borchfeld. Mit der Halle dürfte das Unternehmen auf die weitere Stärkung des Standorts Verden setzen, war doch erst im vergangenen Jahr nur einen Steinwurf entfernt ebenfalls an der Weserstraße ein neuer Vemag-Riegel mit dem markanten grünen Schriftzug eingeweiht worden. Auf fast 4 000 Quadratmetern, verteilt auf zwei Ebenen, sind in dem Gebäude Produktion, Technik und Sozialräume untergebracht.

Vemag mit weiteren Projekten in Verden

Ein weiteres Projekt ist zudem in Arbeit: Auf dem Gelände an der Weserstraße gegenüber dem Klärwerk will die Vemag Parkplätze für ihre Mitarbeiter schaffen. Die Vorstellungen reichen bis zu einer Parkpalette mit möglicherweise 1 200 Abstellplätzen. Denkbar sei aber auch, so zeigen Pläne aus dem vergangenen Jahr, ein Parkplatz für 500 Autos.

Circa 800 Mitarbeiter in Verden

Der Bedarf an Stellplätzen ist da: Derzeit sind bei dem Maschinenbauer cirka 800 Mitarbeiter beschäftigt. Dabei soll es nicht bleiben. Angesichts der Erweiterungen strebe das Unternehmen weitere Einstellungen an. Von bis zu 80 Arbeitskräften war noch im vergangenen Jahr die Rede.

Verdener Vemag führender Maschinenbauer

Die Vemag ist einer der führenden Maschinenbauer in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Füll- und Portioniersystemen für die Lebensmittelindustrie. Im Bereich Füllmaschinen-Technologie gilt das Unternehmen weltweit als einer der Marktführer. Dabei decke das Angebot heute alle Anwendungen von Füll- oder Portionierprozessen bis hin zu Automatisierungslösungen für unterschiedlichste Produkte und Produktionsbereiche ab.

Von Markus Wienken