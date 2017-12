Vater stirbt nach Gewalt des Sohnes an Hirnödem

verden - „Der Angeklagte wird damit leben müssen, seinen Vater getötet zu haben“, führte Oberstaatsanwalt Marcus Röske gestern Morgen in seinem Plädoyer aus. Dies müsse beim Strafmaß berücksichtigt werden, dennoch sei eine Haftstrafe erforderlich. Die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Verden teilte die Auffassung. Der 31 Jahre alte Angeklagte aus Verden wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Drei Jahre hatte Röske beantragt.

Das Urteil fiel kurz vor dem zweiten Todestag des Vaters. Der 31-Jährige hatte sich mit ihm eine Wohnung geteilt. Grund war der langjährige, erhebliche Alkoholkonsum des 60-Jährigen. „Er hatte das Gefühl, für den Vater verantwortlich zu sein und auf ihn aufpassen zu müssen. Er konnte und wollte ihn nicht alleine lassen“, verdeutlichte Verteidiger Torben Müller gestern in seinem Plädoyer. Doch dann kam die verhängnisvolle Nacht zum 19. Dezember 2015.

Auf einer Firmenweihnachtsfeier hatte der Angeklagte selbst ganz massiv getrunken, allein zirka eine Flasche Wodka. Erst in einem Restaurant, später in einer Verdener Discothek wurde gefeiert. Von rund 2,7 Promille zum Tatzeitpunkt ist das Gericht ausgegangen. Ohne die Alkoholisierung wäre es vermutlich nicht zu der Tat gekommen, darin waren sich alle Juristen einig.

Als der in einem Garten- und Landschaftsbetrieb tätige Angeklagte frühmorgens betrunken nach Hause kam, soll der Vater ihn massiv beschimpft, geschubst und der Wohnung verwiesen haben. Schon häufiger soll es Streit gegeben haben. Doch dieses Mal wich der Angeklagte nicht zurück, sondern schlug zu. Immer und immer wieder. „Es kam zu einer Vielzahl von Gewaltanwendungen“, hieß es gestern in der mündlichen Urteilsbegründung. „Fünf- bis sechsmal gegen den Kopf und achtmal gegen den Körper.“

Jedoch handelte der 31-Jährige nicht in Tötungsabsicht. Nach seiner Schilderung setzte sich der Vater anschließend auch noch aufs Sofa. Der Angeklagte will dann schlafen gegangen sein. Erst am Abend, als er die Fische im Aquarium füttern wollte, habe er das Wohnzimmer wieder betreten und den toten Vater gefunden. Neben mehreren Rippenfrakturen hatte der 60-Jährige ein todesursächliches Hirnödem erlitten. „Der Angeklagte hatte nicht realisiert, dass sein Vater solch schwere Verletzungen erlitten hat“, stellte die Kammer fest.

Eine verminderte Schuldfähigkeit wurde dem Angeklagten auf Grund seiner Alkoholisierung in dem Urteilsspruch zuerkannt. Die Kammer stützte sich dabei auf die Ausführungen einer Sachverständigen. - wb