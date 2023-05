Vandalismus: Schnapsflaschen an den Grabmalen in Dauelsen

Von: Heinrich Kracke

Zu Vandalismus ungewöhnlichen Ausmaßes ist es auf dem Friedhof in Dauelsen gekommen. Das ruft auch den Ortsrat auf den Plan. © PJ

Auf dem Friedhof Dauelsen ist die Lage aktuell extrem - Reste von Trinkgelagen, Unrat im Pavillon, es wurden mutwillig eine Wasserleitung heraus- und ganze Vogelkästen samt Brut heruntergerissen.

Dauelsen – Bierflaschen auf Grabstätten, Nistkästen mit Vogelbrut heruntergerissen, die Wasserleitung mutwillig und irreparabel zerstört. Vandalismus in größerem Umfang spielte sich an den vergangenen Tagen auf dem Friedhof in Dauelsen ab. „Das können wir nicht mehr hinnehmen. Das Fass ist richtig übergelaufen“, schimpft Ortsbürgermeisterin Sabine Patzer-Janßen. Eine Reihe von Ortsratsmitgliedern seien zu der Überzeugung gelangt, die Sache öffentlich zu machen und die Menschen zu sensibilisieren. „Schließlich stehen hier Steuergelder in nicht unbeträchtlichem Umfang auf dem Spiel.“ Einer ersten Einschätzung zufolge soll es um den Vatertag herum zu einer neuen Eskalationsstufe gekommen sein.

„Es ist zu Ausmaßen gekommen, die wir nicht mehr tolerieren können“

Durchaus romantisch gestaltet ist er, der Friedhof unweit der Schulstraße. Sauber angelegte Wege, zuweilen Bänke, die zum Verweilen einladen, ein Pavillon, der vor Regen schützt oder Schatten spendet. Aber genau dieses Mobiliar lockte Gäste an, die offenbar deutlich übers Ziel hinausgeschossen sind. „In gewissem Maße soll das Friedhofsgelände durchaus ein Ort der Begegnung sein. Das ist in unserem Sinne“, sagt Patzer-Janßen. „Jetzt indes ist es zu Ausmaßen gekommen, die wir nicht mehr tolerieren können.“

Die Wasserleitung wurde zerstört. © PJ

Erste Hinweise seien ihr von Friedhofs-Besuchern zugegangen. „Das Telefon stand nicht mehr still. Die Menschen sagten, sie haben ihre Grabstellen neu bepflanzt. Sie müssten jetzt endlich auch mal wieder gießen, sonst sei die Mühe vergebens. Wann denn die Wasserversorgung wieder hergestellt sei, fragten sie.“ Vor Ort habe sie dann die ganze Dimension in Augenschein genommen, berichtet Patzer-Janßen. „Da muss jemand seinen ganzen Frust intensiv ausgelebt haben. Die komplette Wasseranlage ist zerstört. Sie muss auf ganzer Länge erneuert werden.“

„Die Täter dürfen sich nicht zu sicher fühlen“

„In Dauelsen ist es in letzter Zeit häufiger zu Vandalismus gekommen, aktuell ist die Lage extrem“, bestätigt Heike Bartels, für stadteigene Friedhöfe im Verdener Rathaus zuständig. „Die Taten geschehen oftmals in unbeobachteten Momenten, beispielsweise spät abends.“ Zeugen seien selten in der Nähe, eine Strafanzeige bei der Polizei deshalb zwecklos. Sie könne nur an die Bürger appellieren, hinzuschauen und Auswüchse zu melden. „Die Täter dürfen sich nicht zu sicher fühlen.“

Ganze Vogelkästen mit Brut wurden heruntergerissen. © PJ

Allein die Reste der Trinkgelage, der Unrat im Pavillon, beides reiche, um ungute Gefühle hervorzurufen, sagt Patzer-Janßen. „Ältere Friedhofsbesucher bekommen Angst bei solchen Szenarien.“ Und es sei immer noch ein Friedhof. „Da setzen wir vom Ortsrat einfach auch Respekt und Achtung voraus.“ Es sei ein Ort des Gedächtnisses, ein Ort der Ruhe. Die Totenruhe müsse gewahrt bleiben.

Sie wolle niemanden verdächtigen, sagt die Ortsbürgermeisterin, aber dem ersten Anschein nach hätten sich Grüppchen gebildet. Hinzu komme die Nähe einerseits zu den Berufsbildenden Schulen, andererseits zum nahen Lebensmittelhändler, die sich womöglich auch ausgewirkt habe. Das jedenfalls könne nicht ausgeschlossen werden. Das Friedhofsgelände solle zwar sehr wohl ein Ort des Austausches sein, so sei es gedacht und konzipiert und das sei auch erwünscht; es dürfe aber nicht zum Hooligan-Treffpunkt werden. „Die sollen ihren Schnaps woanders trinken.“