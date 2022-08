Busfahrer-Misere „urlaubsbedingt“

Von: Heinrich Kracke

Auch die Linie 740 von Bremen über Achim und Langwedel nach Verden und zurück ist von Ausfällen betroffen. © Mix

Zehn Buslinien im Landkreis Verden sind teilweise oder komplett eingestellt. Darunter auch Teile der Schülerbeförderung. Jetzt überrascht die Weser-Ems-Bus mit ihrer Begründung.

Verden/Achim – Hinter den Kulissen wird intensiv nach einer Lösung für den heute beginnenden Schülertransport gesucht. „Wir führen Gespräche mit anderen Busunternehmen, dabei geht es um jede einzelne Strecke, die wir wieder bedienen können“, sagt auf Nachfrage Christof Herr. Er ist Geschäftsführer des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen, und damit der Auftragsgeber für die Weser-Ems-Bus, die mit dem teilweisen Ausfall von zehn Buslinien im Nordkreis Verden Schlagzeilen verursacht.

Während Vertreter des Landkreises Verden bestürzt auf die Einschnitte bei den Öffis reagieren, mehren sich die Anzeichen, dass die Weser-Ems-Bus sehenden Auges in die Bredouille gefahren ist. Schon vor den Sommerferien hatte die hundertprozentige Bahntochter nur mit viel Mühe den Ausfall ganzer Linien verhindern können. Das ist acht bis zehn Wochen her. Große Reaktionen beispielsweise in Sachen Personaldisposition hat die damalige Misere nicht ausgelöst. Auf Nachfrage räumt die Bahn jetzt Urlaubsgründe als eine der Ursachen für die schlechte Personalausstattung ein. Ein Sprecher: „Auch Fluktuation und Krankheitsfälle gehören zu den Auslösern, aber Urlaub spielt eine große Rolle.“

Recherchen dieser Zeitung ergaben, es fehlen für die Buslinien im Nordkreis 21 Fahrer. Der Bahn-Sprecher mochte sich nicht zu dieser Zahl äußern. Er könne gar nichts dazu sagen. Stattdessen verwies er auf den Notfahrplan, der ab dem heutigen Donnerstag gelte. „Damit haben wir eine Verlässlichkeit hergestellt.“

Der Auftraggeber der Weser-Ems-Bus reagiert überrascht auf die neuerliche Personalnot. „Wir waren davon ausgegangen, die Engpässe aus der Zeit vor den Ferien seien überwunden“, sagt ZVBN-Geschäftsführer Herr. Ein solcher Fehlbestand wie der aktuelle sei in dieser Form noch nicht aufgetreten. Er muss es wissen. Der Verkehrsverbund am Bremer Hauptbahnhof koordiniert den Busverkehr auf 20 Linienbündeln in ganz Niedersachsen, drei davon im Landkreis Verden.

Nach Bekanntwerden des zweiten Engpasses habe der ZVBN versucht, Fahrer von anderen Unternehmen zu gewinnen. Erfolgreich war er bisher nicht. In der Bundesrepublik fehlen 70 000 Busfahrer, und wer noch welche hat, der gibt sie nicht her, nicht mal leihweise. „Wir hatten bei der ersten Weser-Ems-Bus-Misere Anfragen, wir konnten aber nicht helfen“, sagt beispielsweise Henning Rohde von der Allerbus. Vor zehn Jahren quoll die Bewerber-Schublade über, so Rohde, jetzt sei sie leer.

ZVBN-ler Herr erklärte, auch gestern habe er wieder Gespräche mit anderen Busunternehmen geführt. Großen Illusionen gab er sich nicht hin. „Eine schnelle Lösung zumindest für den Schüler-Transport ist nicht in Sicht.“ Allenfalls längerfristig könne er sich eine Entspannung der Lage vorstellen. „Das stellt uns alle vor eine große Herausforderung.“

Gleichzeitig befasse er sich ernsthaft mit einer Trennung von der Weser-Ems. „Das befindet sich in der juristischen Prüfung“, sagt Herr. Einzelheiten könne er mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht nennen. Die Geschehnisse im Landkreis Verden treffen den ZVBN zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Der Zweckverband befindet sich mitten in den Vorbereitungen für den Nahverkehrsplan von 2023 bis 2027. Aktuell läuft das sogenannte Beteiligungsverfahren. Eingaben können bis zum 7. September getätigt werden. Nicht unwahrscheinlich, dass darin auch Misstöne offenkundig werden.

Die Weser-Ems-Bus hatte sich vor gut fünf Jahren im Bieterverfahren für das Linienbündel Verden-Nord durchgesetzt. „Es gab weitere Interessenten. Das Angebot der Bahn-Tochter war das beste“, sagt Herr. Die Weser-Ems-Bus führte seinerzeit ihr bisheriges Aufgabengebiet nicht nur fort, sie habe weitere Strecken übernommen. Eine nächste Ausschreibung sei turnusgemäß erst wieder 2027 geplant. Das Linienbündel Verden-Ost gewann die Allerbus, in Verden-Süd war das Unternehmen von Rahden erfolgreich. Von Ausfällen auch auf den beiden anderen Linienbündeln sei nichts bekannt.

Das in die Schlagzeilen geratene Unternehmen geht nicht von einer kurzfristigen Änderung der Personallage aus. Langfristig sei eine Entspannung in Sicht. „Wir haben schon Fahrer neu eingestellt,“ so der Bahn-Sprecher, „sie befinden sich in der Ausbildung.“ Das dauere zwei bis drei Monate.

Landrat Peter Bohlmann hatte wie berichtet moniert, der drohende Wegfall von Fahrten im Schul-Busverkehr bringe den Landkreis Verden als Träger der Schülerbeförderung in die Bredouille, seine hoheitlichen Aufgaben in diesem Bereich und entsprechende Rechtsansprüche nicht erfüllen zu können. „Trotz aller Bemühungen im Hintergrund um kurzfristige Lösungen werden wir mit diesem sehr unbefriedigenden Fahrplaneinschränkungen zunächst leben müssen“, so Bohlmann.